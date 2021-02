El exbajista de Siniestro Total quiere llevarte las salas de concierto a casa

La pandemia por el Covid-19 ha obligado a cerrar las salas de concierto de muchos países, pero la música en directo no deja de sonar en Tolemias, la plataforma de streaming de conciertos creada por Segundo Grandío, el exbajista de la banda viguesa Siniestro Total, y su socio Pablo Casal, que suma en la actualidad más de 3.000 horas de contenido y 1.500 conciertos.

“Empezamos a producir conciertos en 2012 porque surgió la oportunidad de hacer una sección de música en vivo por suscripción bajo demanda en la operadora gallega R, pero llegamos a tener tal cantidad de producción en 2017 que decidimos montar nuestra propia plataforma para salir del territorio gallego y ser un proyecto global, que acerque la música en vivo a todo el mundo, independientemente del lugar donde vivas”, explica a CincoDías Grandío.

Tolemias contó con el impulso de la aceleradora Viagalicia y sumó en 2018 a dos accionistas más, Carlos Cobas y Santiago Domínguez, fundadores de la tecnológica gallega Mestrelab. La plataforma ya está disponible en nueve idiomas.

El conocido músico y productor gallego reconoce que la experiencia de ir a un concierto con amigos es algo muy difícil de trasladar al mundo digital, pero resalta que están constantemente mejorando la plataforma para lograr que “esa sensación sea más próxima o más convalidable”. “Ya hemos habilitado un chat para que la pandilla pueda opinar mientras ve el concierto, estamos valorando la opción de incluir un Zoom dentro de los conciertos y estamos desarrollando las apps para la televisión, porque creemos que necesitamos que la plataforma tenga un funcionamiento más colectivo y no monoplaza en el ordenador o un teléfono”.

Tolemias ofrece actualmente dos modalidades de visión: el vídeo bajo demanda, conciertos que han grabado y que después posproducen para ofrecerlos en streaming, y el live streaming, que son conciertos en directo que hacen con medios técnicos en el lugar del evento permitiendo a la gente ver qué lo que ocurre en tiempo real. Pero este año quieren dar el salto a lo que llaman el live streaming remoto.

Salas emblemáticas

“Se trata de cablear salas de concierto emblemáticas en ciudades estratégicas del mundo y equiparlas con cámaras robotizadas para poder hacer la realización audiovisual remotamente desde Galicia. Esto nos permitirá tener salas en Berlín, Nueva York... y emitir todos sus conciertos en directo desde nuestra plataforma”, continúa Grandío, que dice que ya tienen validada la idea en un club de jazz en Lugo. Su objetivo es tener 40 salas en dos o tres años.

El músico, CEO de Tolemias, explica que cuando tengan cuatro, algo que esperan alcanzar para este otoño, pondrán en marcha una ronda de financiación con inversores para poder escalar rápidamente el proyecto. “La idea es que estos conciertos en live streaming remoto se ofrezcan bajo la modalidad de pay per view y repartir los royalties entre músicos, salas y nuestra plataforma”, remarca Grandío, que admite que la pandemia les está ralentizando esta parte del proyecto porque las salas están cerradas, “y lo urgente es lograr la confianza para que esos locales vuelvan a abrir”.

La crisis sanitaria sí ha impulsado el consumo de sus vídeos bajo demanda y la plataforma está posproduciendo muchos conciertos que tenían en cola. “Para los más nostálgicos esto es una forma de saciar la imposibilidad de ir a conciertos”, dice el productor vigués, que es también gerente de la productora audiovisual Casa de Tolos SL, que hace 150 conciertos al año.

En Tolemias, que ya incluye contenidos en 4K, hay música de todos los estilos. “Hay rock & pop, blues & jazz, folk, clásica, mestizaje, solistas... Queremos que haya muchos escenarios, como cuando se va a un gran festival, y que la gente elija”.

La plataforma funciona por suscripción, aunque pronto lanzarán el pay per view, y tiene cuatro planes según el número de personas que lo usen y la calidad de imagen. Desde 5,99 euros/mes a 11,99. También tienen la opción free, que permite consumir una hora de contenido gratis al mes para que la gente lo pruebe.

Contenido propio y exclusivo

Tolemias tiene 8.000 suscriptores (una gran parte free) y aún no es rentable. “Netflix se montó en 1996 y no despegó hasta el 2013. Espero que no haya que esperar 17 años para que funcione nuestra plataforma”, dice Grandío, que no tiene dudas de que “este es el modelo a seguir por las principales empresas del audiovisual”.

El músico reconoce que hay mucha competencia entre plataformas de streaming de cine y series, pero en conciertos, dice, "solo hay un competidor, Qello, que hace lo mismo que nosotros, aunque con una salvedad importante: ellos solo se nutren de contenidos de las tres majors (Sony Music, Universal y Warner Music), mientras nosotros tenemos productora propia y solo un 30%-35% del contenido es de Warner; el resto es producción exclusiva. Y esto es algo que también nos diferencia de Youtube y otras plataformas gratuitas”.

En opinión de Grandío, Qello no puede, a diferencia de Tolemias, aportar a grupos y artistas emergentes o incluso noveles que en un futuro puedan pasar a ser mainstream. "El mundo de la música está evolucionando y necesita nuevos escaparates y puntos de venta digitales. Spotify es un canal donde discográficas de todo el mundo exhiben a sus artistas, y Tolemias es el canal donde las discográficas pueden mostrar el directo de sus artistas, en vídeo y desde los escenarios", subraya.

El excomponente de Siniestro Total defiende la escalabilidad de su proyecto, pues los costes de gestión y producción son los mismos para 1.000 que para un millón de suscriptores. Además, muestra otra vía de negocio para la plataforma más allá del B2C (suscripción de usuarios). "Tolemias puede ser integrada en plataformas online como Netflix, HBO, Amazon, Apple, o bien en operadoras de telecomunicaciones como Movistar, Orange, Vodafone o Euskaltel".