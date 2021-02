Francesc Escánez: “Hay tantas ganas de viajar que no vamos a dar abasto"

Con más de 30 años dedicados al turismo de lujo, Francesc Escánez (Barcelona, 1958) asegura que la suya es la industria de la felicidad. El consejero delegado y propietario de Atlántida Travel, la empresa que fundó hace más de 18 años, está convencido de que cuando se recobre la normalidad, los viajes volverán con más fuerza que nunca y que, para ello, transmitir confianza es clave. El empresario, que forma parte del grupo Virtuoso, una de las asociaciones más reconocidas del sector, espera que la vacuna les ayude a recuperar los niveles previos a la pandemia, como los de 2019, cuando facturaron 40 millones de euros.

¿Cómo han vivido la pandemia?

Yo creo que un poco como todo el mundo. Al principio, tuvimos que deshacer todo lo que habíamos hecho. Las reservas se tuvieron que anular, pero los clientes tampoco tenían la culpa, así que teníamos la obligación moral y legal de devolver el dinero. Muchas veces adelantando lo que los proveedores no nos habían devuelto a nosotros. En verano se animó un poco a nivel internacional, pero como nosotros estábamos especializados en viajes de largo recorrido, nos tuvimos que adaptar. En Navidad parecía que se iba a poder hacer alguna cosa, aunque no a niveles de años anteriores, pero empezaron a asustar a la gente con las medidas y muchas personas se echaron para atrás.

¿Cómo prevén la recuperación?

Nosotros tratamos de mantener el contacto con los clientes y hay una relación casi de amistad. Por lo que nos cuentan, la gente quiere viajar, cuando te prohíben algo es cuando más ganas tienes de hacerlo. La sensación que tenemos es que cuando se recupere esto, igual nos vemos desbordados, la gente va a tener tantas ganas de irse de viaje que no vamos a dar abasto. Han tenido tanto tiempo para pensar el viaje que sueñan con hacer que ya tienen una lista. La vacuna es otro factor que nos da esperanzas para el futuro, lo que pasa es que estamos viendo que el ritmo es muy lento. Debería ser una prioridad a nivel país, que se pongan vacunas las 24 horas del día durante los siete días de la semana. Ya no desde el punto de vista egoísta, porque quiero que la gente vuelva a viajar, sino porque nos estamos jugando la vida de mucha gente.

Comentaba que los clientes ya tienen una lista. ¿Les han puesto muchos deberes?

Sí, porque está claro que esto ya no va a ser como antes. La gente nos va a exigir flexibilidad total para que puedan hacer cambios, porque no saben si de aquí a un mes van a poder ir. También unas coberturas sanitarias muchísimo más amplias, sobre todo, las relacionadas con el Covid, para que si se hacen una PCR y dan positivo, puedan anular con total tranquilidad. Estamos trabajando, en ese sentido, porque sabemos que es lo que nos van a pedir. Nuestro asesoramiento también va a ser más importante que nunca porque toda esta información se puede buscar en internet, pero a veces se duda si es verdad o no, nosotros la seguimos en tiempo real. Sabemos en todo momento las restricciones de los países y los hoteles. Ellos han tenido tiempo para hacer una lista y nosotros para organizarnos.

¿Va a cambiar el papel de las agencias de viajes tras la pandemia?

No se puede decir que la pandemia haya sido positiva, pero sí que ha servido para destacar el papel de las agencias de viaje. Antes hablaba de lo que pasó en Semana Santa y cómo tuvimos que devolver el dinero, nos pusimos todos las pilas y la atención al cliente ha sido estelar. Nos hemos puesto en el lugar del cliente y, en general, hemos solucionado un problema que era bastante grave. Luego ves los casos de gente que compró el viaje por internet y se está peleando para que le devuelvan el dinero. Por todo ello, yo creo que va a aumentar la cantidad de gente que va a confiar en nosotros. A veces hay confusiones porque hay que saber dónde hacerse la PCR, con cuánta antelación... A los clientes a veces les cuesta encontrar esa información, pero nosotros la tenemos. Hay que ser muy rigurosos para evitar problemas porque te quedas tirado sin embarcar.

¿Cuáles serán las tendencias de viaje en 2021?

Ahora mismo hay como 70 países a los que se puede viajar y entre 20 y 30 de ellos son destinos punteros a nivel turístico. Marruecos, Kenia, Maldivas, donde, además, lo han hecho muy bien porque como en cada isla hay un hotel y todo el mundo se ha hecho la prueba, van hasta sin mascarilla. Luego, en España creo que va a funcionar muy bien el Camino de Santiago, que es algo que mucha gente tiene siempre pendiente y, además, este año es Xacobeo, que pasa menos de 10 veces en un siglo, así que es una buena oportunidad. En Europa, Escocia, La Toscana, Portugal, Finlandia... Más allá, Costa Rica, Dubái, Egipto porque se han descubierto nuevos hallazgos, Alaska, Nueva Zelanda... Todos ellos son lugares en los que la prioridad es visitar la naturaleza. La gente va a buscar espacios al aire libre y mucho contacto con la naturaleza. Los países más urbanitas no van a tener tanta salida. Se van a evitar las aglomeraciones en favor de la tranquilidad.

¿El lujo se recuperará antes?

Sí, en todas las crisis el lujo se recupera antes. Salvo en algunos ámbitos, la gente que tenía dinero va a tener todavía más. Algunos no están moviéndose por el tema de la edad, el dinero se suele asociar con gente más mayor y tienen más miedo porque son de riesgo. Pero en el momento que todo se recupere, van a estar dispuestos a gastar incluso más que antes. Irán a mejores hoteles y a mejores restaurantes porque tienen ganas y no han podido gastar durante el confinamiento.