Huawei: “Seguiremos avanzando en nuestro ecosistema aunque EE UU cambie de postura”

La llegada a la presidencia de EE UU de Joe Baiden podría cambiar el veto impuesto por este país a Huawei, pero la tecnológica china ha asegurado hoy que seguirá trabajando en su estrategia actual de crear un ecosistema de servicios y aplicaciones propio sin tener en cuenta la decisión que sobre la compañía pueda adoptar el nuevo Gobierno estadounidense. El fabricante chino emprendió dicha estrategia a nivel global ante la imposibilidad de utilizar los servicios y el sistema operativo Android de Google.

“Somos una compañía tecnológica y no utilizamos hipótesis de evolución política para nuestro trabajo. Establecimos una estrategia de desarrollar nuestro propio ecosistema, con sistema operativo propio y servicios y aplicaciones propias y de terceros, estamos trabajando duramente para conseguirlo, y nos mantendremos en ella. Que la situación con EE UU cambie o no, no es una variable que haga cambiar nuestra actual estrategia”, ha señalado Ramiro Larragán, director de Marketing de Huawei Consumo España.

En una rueda de prensa en la que también estaba presente el nuevo director general de la unidad de consumo de Huawei España, Fred Wang, los ejecutivos de la compañía han defendido el “buen avance” en el desarrollo de su ecosistema HMS, compatible con Android, EMUI y HarmonyOS, el sistema operativo propio del fabricante chino, y han asegurado que esperan un “salto cualitativo” en el mismo para 2021.

Según la compañía, los servicios móviles de Huawei cerraron el pasado año con 700 millones de usuarios activos mensuales a nivel global y 90 millones solo en Europa, lo que supone un crecimiento de casi el 33% en el último año.

Distribuido por servicios, el navegador de la compañía china suma 7 millones de usuarios promedio solo en Europa, su servicio Cloud 26 millones, su asistente digital 14 millones, su servicio de vídeo 12 millones y el de música 10,3 millones.

Los directivos de Huawei destacaron especialmente la evolución que está teniendo su tienda de aplicaciones, AppGallery, que muestra ya “números muy esperanzadores”. La tienda cuenta con 530 millones de usuarios a nivel global, 42 millones de ellos en Europa, con un aumento del 61,5% frente a 2019. Este crecimiento también se refleja en sus 384,4 billones de descargas a nivel global, un 83% más, así como los 2,3 millones de desarrolladores registrados a nivel mundial, 300.000 fuera de China.

“Los fuertes crecimientos se explican sobre todo por Europa, porque este servicio ya llevaba mucho tiempo funcionando en China”, añadió Larragán, que destacó que la compañía ya tiene 120.000 apps integradas en HMS (un 118% más) y que a comienzos de año anunciaron una nueva interfaz de la tienda para mejorar la experiencia del usuario y priorizar el descubrimiento de las aplicaciones frente a la búsqueda.

Los responsables de Huawei también resaltaron otros dos servicios, su buscador Petal Search y su servicio de mapas Petal Maps. Sobre el primero, lanzado en mayo de 2020, señalaron que ya suma 3,4 millones de usuarios promedio mensuales en Europa, y 12 millones a nivel global, y esperan cerrar este año con 30 millones de. Respecto al segundo, un servicio mucho más reciente, ya cubre 140 países, con información de más de 180 millones de puntos de interés a nivel global y navegación en 26 idiomas de navegación.

A preguntas de los periodistas, la compañía ha negado que HarmonyOS, el sistema operativo que están ultimando para ser usado en una amplia variedad de dispositivos y que actualmente está en beta en China, sea una copia de Android 10, según ha concluido una investigación de Ars Technica. Este medio especializado en tecnología asegura que HarmonyOS no sería una alternativa a Android sino una versión más del mismo.

Desde Huawei defiende, por contra, que HarmonyOS es un sistema operativo "completamente nuevo" y diseñado para responder a las necesidades nuevas de los dispositivos IoI, que se interconectarán de forma masiva. Según la compañía, el sistema "puede implementarse bajo demanda en múltiples dispositivos y adaptarse con flexibilidad a los diferentes recursos tanto de hardware como de aplicaciones".

El fabricante chino asegura que con HarmonyOS se garantiza el estricto cumplimiento de todas las normas de código abierto aplicables y se aprovecha un gran número de recursos de código abierto de terceros, incluido Linux, para acelerar el desarrollo de una arquitectura integral.

"Aunque algunos elementos de la interfaz de usuario de EMUI 11 se mantienen en la actual fase beta para desarrolladores, HarmonyOS se lanzará con una nueva interfaz de usuario junto con los próximos smartphones de Huawei. El programa beta para desarrolladores aún está en marcha y agradecemos cualquier comentario de los desarrolladores y socios que trabajan con nosotros para hacer realidad nuestra visión de todos los escenarios", subraya la compañía.

Preguntados cuándo llegará al mercado europeo el primer móvil con HarmonyOS, los directivos de Huawei España han señalado que están trabajando contrarreloj, pero que aún no hay una fecha cerrada.

Huawei confía en que sus nuevos dispositivos (es mes lanzarán otro móvil plegable, el Huawei Mate X2) y su ecosistema de aplicaciones y servicios vuelvan a impulsar la venta de smartphones de la compañía, que en 2020, y según IDC, perdió la segunda posición en el ranking mundial de fabricantes de móviles a favor de Apple, después de caer su cuota de mercado en tres puntos porcentuales hasta el 14,6% tras vender 189 millones de móviles, un 21,5% menos.