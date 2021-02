El fenómeno Reddit pierde fuelle: GameStop y la plata se desinflan

La fuerte apuesta lanzada por los pequeños inversores desde Wall Street a través del foro Reddit hoy deja pérdidas. Las acciones de GameStop, que la semana pasada se dispararon de forma estratosférica y provocaron fuertes pérdidas a los hedge funds que habían tomado posiciones bajistas en el valor, hoy apuntan a una fuerte caída, superior al 40% y continuación de la de ayer. Y la plata, que ayer tocó máximos de 2013 al subir más del 10%, en la sesión de hoy retrocede el 5%.

Esa apuesta inversora hoy da señales de fatiga, aunque los expertos no den ni mucho menos por agotado el fenómeno que ha movilizado a los minoritarios en Wall Street. Después de todo, se ha dado el caldo de cultivo propicio para ello: unas plataformas de negociación que ofrecen precios muy bajos, incluso gratuitos, para operar. Y para hacerlo incluso de forma sofisticada. Y un mercado bursátil que se ha distorsionado notablemente con los impresionantes estímulos monetarios de los bancos centrales.

Tras la apuesta en GameStop, esta legión de operadores dirigió sus posiciones hacia la plata. El ETF de BlackRock sobre este metal recibió entradas netas por 944 millones de dólares en la sesión del viernes y otros 551 millones de dólares el lunes, en un movimiento que disparó el precio del metal en cuestión de horas. Sin embargo, el efecto multiplicador logrado con GameStop, un valor pequeño y con fuertes posiciones cortas en su capital, no se ha logrado ni mucho menos con la plata.

“Hay una gran diferencia entre intentar manipular un valor bursátil frente a hacerlo en una materia prima que se mueve en un mercado muy grande”, explica en declaraciones a Bloomberg Gavin Wendt, analista de MineLife Pty. El movimiento del metal ya ha puesto en guardia al supervisor del mercado de futuros de materias primas de Estados Unidos, cuyo presidente ha asegurado hoy que vigila de cerca la evolución del mercado de la plata. Ha añadido que está en contacto con otros reguladores para abordar "cualquier amenaza potencial a la integridad de los mercados de derivados de la plata". Alerta para vigilar cualquier intento de fraude y manipulación.

"Es obvio que este fenómeno tiene muchas facetas, algunas de ellas especialmente emocionales, que ciertamente no nos corresponde juzgar. No obstante, es una realidad que debemos afrontar. No está claro cuánto tiempo más continuará la conmoción y las réplicas”, señala Geraldine Sundstrom, gestora de carteras de Pimco. En el mercado asumen que los movimientos de los foreros de Reddit tendrán continuidad y, con mayor o menor intensidad, podrán trasladarse a otros activos. “Mi sensación es que volverán, dependerá si las plataformas de negociación para minoristas permiten la compra de más de una acción”, señala a la agencia Reuters Keith Temperton, bróker de Forte Securities.

Por lo pronto, su intervención en el mercado de la plata puede tener consecuencias en los próximos días. Desde HSBC auguran volatilidad en el precio del metal, donde prevén que los compradores de las últimas jornadas puedan empezar a liquidar pronto posiciones, “con un gran impacto”, señala la entidad.