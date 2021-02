La CNMV da luz verde a la cotización de Libertas 7 en el mercado continuo

La CNMV ha acordado integrar las acciones de Libertas 7, grupo empresarial dedicado a la gestión de inversiones financieras, en el sistema de interconexión bursátil dentro de la modalidad de contratación de fijación de precios únicos (fixing). Culmina así un proceso que arrancó el pasado mes de octubre, cuando se solicitó a los accionistas en junta general extraordinaria la aprobación a esta autorización que contempla, además y simultáneamente, la admisión a cotización en la Bolsa de Barcelona.

El día marcado como primera sesión bursátil en el que las acciones de Libertas 7 se negociarán en la modalidad fixing es el martes 2 de febrero. Libertas 7 da el salto en su aniversario número 75.

"Este hecho procurará a las acciones de la compañía mayor visibilidad y liquidez, lo que redundará en la formación del precio de la cotización, beneficiando a todos los accionistas. Además, podrá acceder con mayor facilidad a fuentes alternativas de financiación en este mercado y reforzará la transparencia, así como las exigencias de control de gestión de la cotizada valenciana"

Libertas 7 es un grupo empresarial dedicado a la gestión de inversiones financieras, a la actividad inmobiliaria bajo la acreditada marca FICSA, y a la actividad turística con Sea You Hotels, marca que aglutina el hotel Sea You Hotel Port Valencia y los apartamentos Sea You Port Saplaya.