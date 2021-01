Torres da por cerradas las conversaciones con Banco Sabadell

El presidente de BBVA, Carlos Torres, y el consejero delegado, Onur Genç, han asegurado que la entidad no tiene prisa por gastar su exceso de capital, aunque no descartan estudiar nuevamente fusiones, pese a la frustrada operación con Banco Sabadell, a la que parece que le ha cerrado ya la puerta. "Ese es un capítulo que se abrió y no salió y se decidió romper las conversaciones y no voy a hacer más especulaciones", ha declarado Torres.

Pese a ello, el banquero insiste en que no se descarta invertir parte del exceso de capital en un proyecto que genere valor y en el que tenga verdadero interés por entrar.



"En esto queremos ser muy claros. Esa disponibilidad de capital que tenemos no tenemos por qué apresurarnos a gastarla, lo que queremos es tener un proyecto donde podamos invertir para crear valor. Cuando no hemos dicho que vamos a entrar en una fusión se debe a que estamos buscando

un proyecto que verdaderamente nos interese antes de entrar en él", ha explicado Genç.



Sobre la filial del banco en Turquía, Torres ha dicho que es un país que tiene mucho interés, aunque en los últimos meses se ha detectado ciertas debilidades económicas. "Estamos intentando gestionar reducir su riesgo", ha señalado Genç.