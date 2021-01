Como el COVID está cambiando el perfil y la agenda de los Consejos

Una encuesta realizada a más de 1.100 Consejeros y primeros ejecutivos aborda temas de actualidad en los Consejos relacionados con el impacto del Covid-19 en la agendas, en las competencias de éste órgano de gobierno y el perfil de sus miembros. Algunos de los datos clave se resumen en que solo el 16% de los consejos tenían un plan de contingencia para afrontar la crisis del COVID, que solo un 35% de los consejeros evalúan la reacción del Consejo ante la crisis del Covid-19 como muy buena y que el género queda relegado a la tercera posición para mejorar en diversidad frente a las capacidades, nacionalidad o experiencia internacional.

Antonio Núñez, Senior Partner de la firma de headhunters Parangon Partners y Jose Luís Álvarez, Director del Corporate Governance Centre en la escuela de negocios INSEAD, han unido fuerzas para llevar a cabo un ambicioso Estudio que analiza los retos y desafíos a los que se enfrenta el Consejo en el entorno pos COVID. La encuesta [1].revela que el apoyo a la alta dirección para reaccionar ante la crisis y el reto estratégico son las dos grandes líneas de actuación prioritarias que tienen ahora mismo los Consejos.

Uno de los principales temas que se ha abordado ha sido el papel que ha desempeñado el Consejo en estos meses de crisis provocada por el Covid. El Estudio ha revelado que el objetivo principal ha sido sobrevivir a la crisis y ayudar a desarrollar la compañía a largo plazo como un trabajo eminentemente estratégico. Entre los encuestados se ha revelado que solo el 16% de los consejos tenían un plan de contingencia para abordar un plan de crisis.

Entre los Retos a los que se está enfrentando el Consejo en la crisis nos gustaría destacar:

Supervisar y apoyar el desempeño de la alta dirección y la gestión global del negocio: planes, rentabilidad, eficacia, riesgos, auditoria, viabilidad, ética, futuro...

Preservar la viabilidad del negocio, financiera, comercial y operacional

Definir y asegurar la implementación de la Estrategia Corporativa: Revisión del Plan Estratégico y los Planes de Negocio

Alinear el Consejo, la Alta Dirección y los Accionistas y sus expectativas: dividendos, recompras de acciones, beneficios o sus aportaciones

Gestionar la crisis: objetivos, plan y metas del Consejo durante la crisis

Liderar la empresa al máximo nivel manteniendo la diferencia entre Gobierno corporativo y la Gestión

Otro factor analizado en el Estudio ha sido cuáles serán las competencias más importantes para el Consejero en un futuro cercano en el nuevo contexto surgido entre los que destaca:

· Criterio informado, con conocimiento sobre la empresa, el negocio y su entorno en escenarios complejos

· Fortaleza, valentía y serenidad, para contribuir al Consejo y al equipo ejecutivo poder acometer acciones y decisiones difíciles

· Integridad y generación de confianza en los accionistas (madurez, dimensión ética, responsabilidad y discreción).

· Capacidad de trabajo en equipo y carácter colaborador fomentando la unidad, reforzando consistentemente a los miembros del equipo directivo y a sus colegas en el Consejo.

· Prudencia, evitando que se actúe de forma cortoplacista o siguiendo análisis sesgados

Ante un escenario muy competitivo y complejo, la pregunta que muchos Consejeros se han hecho en estos meses de obligado confinamiento es si las empresas cuentan con el equipo directivo idóneo para acometer la crisis. La respuesta mayoritaria es si, pero con algunos cambios y mejoras. Destacan varios campos donde los consultados ponen su foco para mejorarlo: Evaluación y Plan de Mejora de sus equipos directivos (un tercio no lo había realizado en los últimos años), la búsqueda de talento externo, el apoyo del coaching y preparar con tiempo un Plan de Sucesión (en la actualidad uno de cada tres CEOs no sabe quien le sucederá) e invertir en la formación de su equipo directivo (un 25% de las empresas consultadas no tienen en la actualidad un Plan de Formación directiva)

Ante las prioridades de los consejeros para ganar en diversidad en el mismo, queda relegado a la tercera posición la cuestión del género, mientras que ganan peso las capacidades o la nacionalidad y experiencia internacional.

Por último, una consideración sobre los principales cambios en la práctica del Consejo derivados de la crisis COVID. El 69% opina que habrá un cambio en las agendas de temas prioritarios, un 15% un cambio en los perfiles de los consejeros, un 9% considera que repercutirá en una mayor dedicación de tiempo y un 9% en la creación de nuevas Comisiones.

[1] La encuesta fue enviada a una muestra de 1130 Consejeros que aseguraba la representación equitativa de los principales Consejeros (Independientes, Dominicales y Ejecutivos), sectores, tipos de empresa (multinacional, nacional, familiar y startup) y tamaños de empresa. El 87% de las encuestas se hizo online y un 13% por teléfono. La fecha de realización fue del 22 de mayo al 5 de junio de 2020.