El 'troleo' de Reddit dispara a Gamestop en Bolsa

Si en España, la comunidad de usuarios de Forocoches ha logrado llevar a Eurovisión a John Cobra y ha enviado mariachis a la sede del PP en la madrileña calle Génova y a la Casa Blanca para despedir a Donald Trump, en Estados Unidos los usuarios de la red social Reddit han logrado que se dispare en Bolsa Gamestop.

La cadena de tiendas de videojegos acumula en lo que va de año una subida del 376% gracias al apoyo que, desde Reddit se está dando a la compañía. Solo en la jornada de hoy sus acciones se anotan un alza del 38% y el viernes subieron un 51%.

En esta red social, muy utilizada en Estados Unidos, hay un grupo denominado WallStreetBets en el que se juntan día a día inversores a corto. Sus usuarios han provocado la fuerte revalorización de las tiendas de videojuegos en un enfrentamiento virtual contra aquellos inversores bajistas que habían castigado a la empresa durante el pasado año. La pugna entre unos y otros ha llevado al fondo bajista Citron Research ha advertir que las acciones de Gamestop se hundirán a los 20 dólares (ahora cotizan a 74) por su dependencia a las tiendas físicas y la constante caída de sus ventas.

"La cantidad de personas que sienten tanta pasión para revalorizar a Gamestop no tiene ningún fundamento", ha llegado a asegurar Andrew Left, socio gerente de Citron Research. Unos comentarios que no habrían sentado muy bien entre los usuarios de Reditt y que habrían forzado a que en los últimos días Left reconociera en internet que iba a dejar de hacer comentarios sobre esta empresa por el acoso recibido.

No es el único que ha reconocido que la subida en Bolsa de GameStop no está justificada por fundamentales: "Creemos que el precio actual de la empresa y sus niveles de valoración no son sostenibles y uqe esperamos que las acciones vuelvan a una valoración más normal/justa", aseguraba el analista de Telsey, Joseph Feldman.