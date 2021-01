Cómo evitar que Facebook sepa lo que haces con el móvil fuera de su ‘app’

Lo ocurrido en las últimas semanas alrededor de WhatsApp y las nuevas condiciones de su servicio ha servido para comprobar hasta qué punto cada vez son más los usuarios que no están dispuestos a seguir regalando todos los datos de su actividad sin conocer a dónde van. Y cuando se trata de conocer qué hacemos, cuándo y con quién, existe una aplicación que se lleva la palma: Facebook.

A diferencia de la mayoría, la aplicación de los de Mark Zuckerberg es un una fuente inagotable de minado de datos para la compañía que no solo se centra en recoger todo lo que hacemos dentro de la red social, sino que va más allá y rastrea también todo lo demás que hacemos con el móvil: apps que más utilizamos, qué buscamos en la web, servicios que más escuchamos o vemos, lo que compramos, etc. Su hambre de información no tiene límites.

Vamos a cerrar el grifo fuera de la app

Así que, en caso de que todavía queráis seguir teniendo Facebook instalado en vuestro móvil, vamos a minimizar su influencia cerrando el grifo de todo lo que puede mirar, y para eso vamos a decirle que deje de recopilar datos de nuestra actividad cuando no usamos la red social. Para ello nos vamos a "Configuración y privacidad" y a continuación pulsamos en "Configuración". Eso nos llevará a un listado de opciones abarrotado de alternativas, pero nosotros nos quedamos con "Actividad fuera de Facebook".

Desactiva la actividad fuera de Facebook.

Aquí empezará una batalla por evitar desactivar esta función clave ya que, una vez que hemos llegado hasta allí, Facebook se dará cuenta de lo que queremos hacer e intentará convencernos de que no prosigamos, con la excusa de que no recibiremos anuncios "relevantes y personalizados". Así que dentro de "Actividad fuera de Facebook" escogemos "Más opciones", después tocamos en "Administrar actividad futura" y, por último, desactivamos el switch de "Actividad futura fuera de Facebook".

Con estos pasos, habremos conseguido que la red social quede recluida dentro de sí misma y no pueda mirar todo lo que hacemos con el móvil. De todas formas, este pequeño truco es un remiendo hasta que lleguen a iOS 14, en las próximas semanas, las nuevas herramientas de limitación de rastreo que los usuarios podrán activar con todas las apps que tengan instaladas en sus dispositivos. Armas que permitirán a los más celosos de su privacidad decidir con qué servicios comparten ciertos datos de uso que, como sabréis, se han convertido en los últimos años en una mina de ingresos para algunas tecnológicas.