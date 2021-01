España registra un nuevo récord en un fin de semana con 93.822 contagios

Las comunidades autónomas han notificado este lunes al Ministerio de Sanidad 93.822 nuevos casos de Covid-19 durante el fin de semana, 7.698 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son muy superiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 84.287 positivos. Estos datos suponen la peor cifra de contagios confirmados en un fin de semana desde que comenzó la pandemia.

La situación en los hospitales sigue también empeorando. "Estamos en una situación en la que nuestras UCI no pueden soportar mucho más de lo que están soportando. Tendríamos que hacer un esfuerzo por incrementar las medidas de control", ha subrayado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

La cifra total de contagios en España se eleva ya a 2.593.382 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 884, frente a 828 el viernes. En las pasadas dos semanas se ha registrado un total de 416.042 positivos.

"Si hablamos de confinamiento, tenemos que ampliar el concepto y muchas comunidades autónomas lo aplican de facto. Hay pocas opciones más allá de salir a hacer la compra. Tenemos que poner medidas colectivas que se puedan controlar. Estamos viendo muchos ejemplos en los que si no hay un control externo, parece ser que la gente no cumple. Lo cual yo creo que es una pena", ha apuntado Simón.

De los 7.698 positivos diagnosticados en la última semana, 434 se han producido en Andalucía, 506 en Aragón, 503 en Asturias, 101 en Baleares, 210 en Canarias, 194 en Cantabria, 102 en Castilla-La Mancha, 1.309 en Castilla y León, 801 en Cataluña, 26 en Ceuta, 472 en Comunidad Valenciana, 465 en Extremadura, 830 en Galicia, 657 en Madrid, 30 en Melilla, 108 en Murcia, 159 en Navarra, 639 en País Vasco y 152 en La Rioja.

En el informe de este lunes se han añadido 767 nuevos fallecimientos, en comparación con 400 el viernes y 455 el lunes pasado. Hasta 56.2087 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio. En la última semana han fallecido 1.369 personas con en España: 224 en Andalucía, 78 en Aragón, 60 en Asturias, nueve en Baleares, 31 en Canarias, 19 en Cantabria, 41 en Castilla-La Mancha, 71 en Castilla y León, 57 en Cataluña, una en Ceuta, 345 en Comunidad Valenciana, 103 en Extremadura, 98 en Galicia, 112 en Madrid, 81 en Murcia, 11 en Navarra, 13 en País Vasco y 15 en La Rioja.

Actualmente, hay 30.483 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España (27.462 el viernes) y 4.284 en UCI (3.908 el viernes). En las últimas 24 horas, se han producido 2.842 ingresos (3.713 el viernes) y 1.350 altas (2.685 el viernes). La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 23,94% (21,63% el viernes) y en las UCI en el 40,38% (37,61% el viernes). "Tenemos la mayor ocupación hospitalaria desde abril. Nuestro sistema asistencial está otra vez en una situación de muchísima tensión", ha explicado Simón.

En los últimos siete días, hasta 7.126 personas han precisado de hospitalización por Covid-19 (240.915 en lo que llevamos de pandemia): 1.134 en Andalucía, 498 en Aragón, 332 en Asturias, 113 en Baleares, 137 en Canarias, 254 en Castilla-La Mancha, 760 en Castilla y León, 373 en Cataluña, 11 en Ceuta, 1.184 en Comunidad Valenciana, 366 en Extremadura, 749 en Galicia, 296 en Madrid, 25 en Melilla, 548 en Murcia, 103 en Navarra y 106 en La Rioja.

De la misma forma, se han registrado 576 ingresos en unidades de cuidados intensivos (UCI) en la pasada semana (20.765 desde que el virus llegó a España): 72 en Andalucía, 36 en Aragón, 13 en Asturias, seis en Baleares, 17 en Canarias, 14 en Cantabria, 30 en Castilla-La Mancha, 38 en Castilla y León, 18 en Cataluña, dos en Ceuta, 61 en Comunidad Valenciana, 43 en Extremadura, 108 en Galicia, 18 en Madrid, cuatro en Melilla, 68 en Murcia y 19 en Navarra.

Estos datos coinciden con la dimisión este martes del ministro de Sanidad, Salvador Illa, para centrarse en la campaña electoral de Cataluña. Con respecto al trabajo de este, el director del CCAES ha apuntado que le "echará de menos". "He logrado trabajar con él muy bien. Al igual que lo he logrado con otros ministros", ha afirmado para subrayar que no le "corresponde" a él "valorar su trabajo y menos publicamente". Asimismo ha puntualizado que la salida de Illa no tiene que ir acompañada de su dimisión pues no cree que "el cambio de un ministro" deba provocar "que tengan que dimitir todos los funcionarios" de Sanidad.