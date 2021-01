Cómo editar un mensaje de Telegram que ya hemos enviado

Es paradójico que en un mundo digital como el que vivimos, algunas compañías sigan pensando que no existe la posibilidad de cambiar algo que hemos escrito, por lo que nuestros errores quedan impresos en piedra para los restos. En esos casos, la única alternativa que nos queda es la borrar y volver a publicar otro texto ya corregido.

WhatsApp, o Twitter, son dos de esas plataformas, que impiden que eso que enviamos se modifique de alguna manera, lo que evita (eso es verdad) que alguien cambie el sentido de lo que dice en función de cómo avanza la conversación. Por suerte, Telegram no es así y nos permite editar cualquier mensaje que hayamos enviado para corregir desde una falta de ortografía a una palabra que no ha sonado bien o, por qué no, darle otro sentido a eso que hemos querido decir pero sin abusar demasiado.

Vamos a editar mensajes en Telegram

La solución que han encontrado los de Pável Dúrov para decirles a los demás participantes del chat que hemos modificado algo es marcar esos mensajes con un pequeño indicador de que ese texto ha sido "editado", de tal forma que si al leerlo dice una cosa completamente diferente, ya sabemos a qué se ha debido.

Cómo editar mensajes en Telegram.

Para editar un texto que ya hemos enviado a un chat de Telegram solo tenemos que dejar pulsado el dedo sobre él hasta que aparezca un menú emergente con varias opciones. Una de ellas, como podéis ver por las capturas que tenéis más arriba, es la de "Editar". Tocamos sobre ella y nos aparecerá el teclado y, justo encima, el lugar donde debemos hacer los cambios que queramos. Una vez terminados, solo hay que tocar en el check azul de "ok" para que se publique de nuevo.

Como veis se trata de un proceso muy sencillo, una manera de permitir a los usuarios a corregir errores que no quieren que queden a la vista de los demás ad eternum. Eso sí, no abuséis de ella para aprovechar y decir lo contrario de lo que pusisteis originalmente, no sea que a base de esas triquiñuelas los miembros del grupo se acaben cansando y decidan expulsaros, también, ad eternum.

Eso sí, aunque Telegram abre la mano y se aviene a dejarnos cambiar lo que hemos escrito, tendremos un tiempo máximo antes de que ya quede impreso en piedra para los restos, como ocurre en WhatsApp o Twitter. Ese plazo para meter cambios se acaba a los dos días del envío del mensaje. Así que ya sabéis.