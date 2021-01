Calvo volvió a crecer en 2020 y basa el futuro en transformar sus envases

Marca blanca. Los fabricantes españoles de conservas han encontrado en la marca blanca una importante vía de negocio, en la que Calvo entró en 2017 con Dia. “Seguimos en la idea de que no es nuestra gran prioridad. Somos una empresa marquista, lo que no impide que trabajemos codo con codo con distribuidores, ahora estamos con dos o tres, y posiblemente podremos estar con más”, dice Mané Calvo. “Ahora tenemos un producto que otros no tienen, y queremos convencer a la distribución de trabajar con nuestra marca”.