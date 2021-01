El turismo pide acelerar la vacunación para no perder el inicio de la temporada alta

El sector turístico, que ha sido el más dañado por la crisis del Covid-19, ha pedido un esfuerzo para acelerar en la inmunización de la población para que cesen las restricciones a la movilidad y aprovechar el impulso que supone la temporada alta en la recuperación del sector. En el foro El futuro del sector turístico, organizado por el diario El País y KPMG, representantes empresariales y la ministra de Turismo, Reyes Maroto han defendido el sector como pilar económico de España y ha expuesto los planes de recuperación.

"La crisis nos ha golpeado muy duro, pero tenemos algunas certezas que nos permiten ser optimistas. En primer lugar la disponibilidad de las vacunas. Para mayo o junio se podrían haber vacunado entre 15 y 20 millones de personas, por lo que entre el 30% y el 40% de población estaría inmunizada en primavera. La retirada progresiva de las limitaciones a la movilidad dará un impulso al turismo en nuestro país", ha explicado la ministra.

Igualmente, ha considerado que la movilidad traerá consigo una "rápida recuperación" del turismo internacional. Para ello, Maroto ha expuesto los planes del gobierno que pasan por la modernización del modelo turístico, la sostenibilidad y la profesionalización del sector en capacidades digitales y ha confiado en que se aprovechen bien los recursos que ha movilizado la Unión Europea para la recuperación, así como el gasto que ya ha anunciado el Gobierno en el marco del plan de recuperación, que incluye un programa de sostenibilidad de 1.890 millones de euros.

Por parte del sector empresarial, el foro ha contado con la participación de Ramón Aragonés, consejero delegado de NH Hotel Group; Luis Buzzi, socio responsable del sector Turismo y Ocio de KPMG en España; Raúl González, consejero delegado para EMEA de Barceló Hotel Group; Luis Maroto, consejero delegado de Amadeus; Patricia Rosselló, consejera delegada de Roibos, y Javier Sánchez-Prieto, presidente de Iberia, que han solicitado una mayor claridad normativa de cara a los viajeros para incentivar los viajes y una gestión adecuada de los fondos para vertebrar un plan que impulse al sector.

En ese sentido, el presidente de Iberia ha llamado a la colaboración público-privada y entre empresas para aprovechar una "oportunidad histórica". "Sería una oportunidad perdida dejar otra vez que los fondos se inviertan de una manera en que las empresas tomemos las decisiones individuales. Sé que el Gobierno trabaja en proyectos tractores y en eso debemos profundizar, en la manera en que se van a vertebrar los fondos", ha valorado.

Por su parte, los directos de Barceló y NH han pedido elevar ayudas directas al sector para acometer la doble transformación digital y sostenible. "Tenemos que dar al sector el peso que tiene y crep que ahora es insuficiente. Se debe acometer la renovación de la planta hotelera, intentar ir a por el liderazgo del vacacional mundial y hacer más sostenibles los hoteles, peor los fondos de los que se está hablando de momento son insuficientes", expresó Raúl Gonzaléz.

Luis Maroto, consejero delegado de Amadeus y Luis Buzzi, socio responsable del sector Turismo y Ocio de KPMG en España, han señalado la necesidad de transformar el modelo turístico para no depender de terceros que movilicen los turistas hacia España y han reclamado un plan nacional del turismo a largo plazo. "Los empresarios tienen una esperanza puesta en lso fondos europeos desde la perspectiva de su negocio y de cómo la iniciativa pública va a ayudarles para que el país se convierta en el auténtico inductor de la demanda y no dependamos de que terceros nos traigan turistas si no de que los traigamos nosotros", ha puntualizado Buzzi.

Patricia Roselló, fundadora de Roibos, ha pedido que España tome el liderazgo en cuanto al certificado sanitario para atraer más turistas internacionales y ha apostado por la inversión en digitalización y sostenibilidad de las infraestructuras en ese plan de transformación de los destinos turísticos para mejorar la experiencia del viajero. "Si invertimos en lo que realmente somos buenos, el resto sigue, es el poder que tiene el motor del turismo, la capacidad transversal del sector para acelerar las demás industrias".