Cómo instalar nuevos packs de ‘stickers’ para usarlos en tus chats de Signal

Los stickers se han convertido en uno de los grandes atractivos de WhatsApp en los últimos meses donde, no solo ha ampliado su compatibilidad con packs animados, sino que ha ido añadiendo toda una serie de colecciones que han invadido prácticamente todos los chats en los que participamos. Raro es el día en el que no recibimos alguno de un familiar o un amigo.

Ahora bien, tras lo ocurrido en los últimos días con la explosión de popularidad de alternativas como Telegram y Signal, muchos usuarios que han dado el salto a esta última buscan replicar esa experiencia de uso utilizando no solo textos, fotos o vídeos en sus mensajes, sino también stickers para dar más colorido y simpatía en esta nueva etapa que nos hemos impuesto.

Cómo instalar packs de stickers

Lo cierto es que Sginal funciona de una manera bastante similar a la de WhatsApp por lo que apenas vais a encontrar diferencias a la hora de añadir nuevos paquetes y utilizarlos más tarde en vuestras conversaciones. Lo primero que debéis hacer es ir hasta un chat o grupo cualquiera y en la parte inferior, donde tenemos la caja para escribir texto, pulsamos en el icono con forma de pegatina.

Cómo instalar packs de 'stickers' en Signal.

Una vez que lo hacemos, iremos directamente a la lista de los paquetes que tenemos disponibles y que a esta hora son solo cuatro. Como no van a ocuparnos demasiado espacio, pulsamos en el icono que aparece a la derecha de cada colección, para que se añadan de forma automática a los disponibles para usar desde ese instante. Si por lo que sea, antes de bajarlos queréis ver cómo son, solo tenéis que tocar en el nombre para que os aparezcan todos los disponibles. Si os convence lo que veis, no tenéis más que pulsar en el botón "Instalar" para añadirlos a vuestra colección.

De todas formas, Signal no se limita a esos cuatro packs únicamente. Si os llega a través de un chat una pegatina que no tenéis, es posible añadirla al resto de colecciones fácilmente, manteniendo pulsado el dedo sobre el sticker para indicar a la aplicación que lo añada. En ese caso, ese pack que habéis instalado aparecerá en la parte inferior de las pantallas que tenéis más arriba (en el centro). Eso sí, de momento esos packs de stickers no son animados, cosa que suponemos que Signal mejorará en próximas actualizaciones visto el éxito que está teniendo como alternativa a WhatsApp.