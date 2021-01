Ayuso sobre el anticipo del toque de queda: “Para arruinar más a la hostelería conmigo que no cuenten”

Madrid no se sumará al goteo de regiones que aboga por anticipar el horario del toque de queda antes de las 22.00 horas. "Para arruinar aún más a la hostelería en España, conmigo que no cuenten", ha defendido este martes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"No puedo ser más clara. Ni a la hostelería, ni a los comercios ni a la iniciativa privada ni a tantas familias", ha agregado, a preguntas de la prensa sobre su posición, tras visitar el colegio público de educación especial María Soriano.

“Respeto la autonomía de cada comunidad autónoma, lo he dicho estos días, ya que no hay acciones a nivel nacional ni una estrategia como país ante la epidemia, ya que las comunidades nos hemos echado a las espaldas la gestión de la misma, lo que pido es respeto para que cada comunidad aplique las medidas que considere oportunas”, ha defendido.

Ayuso descarta públicamente, de esta forma, sumarse al resto de regiones que pedirán al Gobierno que permita anticipar el toque de queda durante la reunión del Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles.

El propio Ejecutivo central ha anticipado que está abierto a valorar esta posibilidad si hay consenso después de haber recurrido la decisión de Castilla y León de impulsar el toque de queda desde las 20.00 horas, dado que el decreto ley que rige el estado de alarma solo permite hacerlo entre las 22.00 y las 24.00 horas.

Estrategia de test de antígenos

“Vamos a seguir trabajando en nuestra estrategia de test de antígenos y tenemos un nuevo hospital, el Enfermera Isabel Zendal, que precisamente está para descongestionar hospitales y tener más capacidad para seguir conjugando economía y salud”, ha defendido la presidenta de la región.

“Lo que sí le pido al delegado de Gobierno es que actúe como delegado de Gobierno y que nos ayude a la Comunidad en varias cuestiones, la primera hacer efectivas las zonas básicas de salud para restringir la movilidad y para que las normas se cumplan. El problema no es que no haya normativa, en España hay mucha normativa, lo que no hay muchas veces es ayuda para que esta se cumpla, que es lo que nos está pasando en Madrid”, ha añadido Ayuso.

“Estamos detectando numerosas fiestas ilegales, botellones y falta de inspecciones, no pueden pagarlo justo por pecadores, hay hosteleros que están cumpliendo y haciendo las cosas bien y no puede ser que todos paguen la falta de aplicación de estas normas”, ha expuesto.