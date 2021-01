La ‘fintech’ española Cobee arranca en Portugal su expansión internacional

Cobee, la fintech española que ofrece una plataforma digital para gestionar de forma flexible y totalmente automatizada los beneficios sociales para empleados, ha iniciado su expansión internacional y aterriza en Portugal. La acción se produce, dicen, después de conseguir que con su modelo en España los empleados de las empresas “obtengan un aumento de su poder adquisitivo equivalente a un incremento del 15% de su salario anual”.

Así lo explica Borja Aranguren, CEO y cofundador de la startup, que añade que llegan al país vecino tras detectar la necesidad, por parte de los empleados, de contar con un paquete retributivo personalizado: comidas, guarderías, educación, formación, salud. “La idea es que puedan contar con un plan de beneficios flexible y digital que les permita consumir sus beneficios cuando ellos quieran”, continúa.

Aranguren señala que las empresas en Portugal encontrarán en Cobee una herramienta "que motive y guste a sus trabajadores", sin que ello suponga un aumento considerable de la carga administrativa para su departamento de recursos humanos. También destaca cómo los empleados podrán con Cobee controlar y gestionar sus beneficios de forma flexible y autónoma, a través de una app y una tarjeta Visa, disponiendo de un único medio de pago para abonar todos los servicios subvencionables proporcionados por las empresas. La plataforma es 100% digital.

Desde su fundación en 2018, Cobee, fundada por Araguguen y Daniel Olea, ha logrado captar 2,1 millones de euros y tiene entre sus inversores a los fondos europeos Speedinvest y Target Global, el reconocido business angel Chris Bouwe (cofundador de la plataforma de pagos Adyen), y a Encomenda, BStartup (Banco Sabadell), Lanai Partners y Abac Nest, que fueron sus primeros socios financieros.

La fintech no revela sus resultados financieros, pero Aranguren asegura que han multiplicado por cuatro sus ingresos desde principios de 2020 al arranque de 2021 aunque aún no son rentables. “Podríamos elegir serlo en muy corto plazo, pero no lo haremos porque nuestra ambición es ser globales y nuestro objetivo es internacionalizar nuestro modelo lo antes posible”. Para ello, Cobee planea cerrar una nueva ronda de financiación, no especifican de cuánto, durante la segunda mitad de este año.

La firma cuenta ya con unos 200 clientes en España (Línea Directa, Codere, Booking, TripAdvisor, WPP, PwC y Glovo, entre ellos), y ya tienen apalabrados algunos contratos con algunos de ellos para Portugal. Cobee ha duplicado su plantilla en menos de un año, sumando en la actualidad un equipo de 35 personas, y arranca su actividad en ese país con tres personas con experiencia en el sector de los beneficios para empleados y en el ecosistema de startups.

La compañía, que analiza ya otros países de Europa y Latinoamérica donde entrar próximamente, asegura que centraliza desde España algunos servicios, como el de la tecnología, la atención al cliente e incluso una parte del marketing.

"Cobee aspira a romper con lo existente y lo establecido. Somos disruptivos ante un mercado que se ha mantenido igual en los últimos 20 años. Los empleados están acostumbrados a planes de compensación dispersos, pero hemos conseguido adaptar nuestra oferta a sus necesidades consiguiendo hasta un 80% de los ratios de adhesión de la plantilla a los planes de beneficios empresariales. Nuestros planes con esta primera expansión es conseguir igualar estos resultados ofreciendo un nuevo concepto en cuanto a la forma de consumir los beneficios", subraya Aranguren.