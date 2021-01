PRISA Noticias hará públicos los datos internos de audiencias digitales de sus medios

Los medios de PRISA Noticias -EL PAÍS, AS, CincoDías y El Huffpost- harán públicos de manera periódica los datos internos de su tráfico y suscriptores digitales. Para dotar al proceso de la máxima transparencia, los datos estarán auditados por una empresa externa e independiente de reconocido prestigio. La compañía se suma así a otros grandes medios internacionales que han adaptado la medición de audiencias a un contexto en el que los modelos de suscripción, la evolución del ecosistema publicitario y el manejo de la data propia han dejado obsoletos los medidores sectoriales utilizados por los mercados.

Este movimiento se hace en respuesta al progresivo distanciamiento entre el indicador estándar del actual medidor oficial, Comscore, y la realidad del mercado en España. Confiar casi exclusivamente en un indicador de volumen, que no aporta información sobre la calidad o fidelidad de las audiencias y que, por tanto, otorga el mismo peso a un lector que visita un site todos los días del mes que a uno que lo hace solo un día, no alcanza a reflejar el contexto actual del sector de la prensa. Ese contexto se ha caracterizado en 2020 por la irrupción de los modelos de suscripción por parte de los medios de información general y por el creciente peso que el perfilado de la audiencia y la data adquieren en el mercado publicitario. EL PAÍS activó el pasado mes de mayo su modelo de suscripción digital. El diario cuenta ya con más de 130.000 suscriptores, de los cuales 113.000 ya son digitales (87.000 exclusivos, 18.000 de la edición impresa que han activado la digital, 7.200 de Kiosko y Más y 800 de otras plataformas).

La decisión de hacer públicos los datos internos se toma en un momento en el que el mercado está llevando a cabo una reflexión sobre la medición de audiencias en España, que se encuentra en pleno proceso de adjudicación. Se espera que ese proceso, realizado conjuntamente por IAB Spain, la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación y la Asociación Española de Anunciantes, culmine en 2021. PRISA Noticias y Comscore no han llegado a un acuerdo para gestionar el período de transición hasta que el nuevo medidor esté implantado. No obstante, es posible que EL PAÍS, AS, CincoDías y El Huffpost continúen apareciendo en los rankings de Comscore. Dichos datos se publican sin la autorización expresa de PRISA Noticias.