Operación entre inmobiliarias cotizadas: Neinor se come a Quabit

Neinor ejerce de consolidador del sector promotor de vivienda y se hace con Quabit, un rival cotizado en Bolsa con serios problemas de ejecución de sus planes de negocio y de deuda. La empresa que tiene a Borja García-Egotxeaga como consejero delegado protagoniza esta operación de fusión por la que controlará el 93% de la empresa resultante, mientras los actuales accionistas de Quabit encabezados por Félix Abánades se quedarán únicamente con el 7% del capital, según comunicó la empresa a la CNMV.

El valor del 7% de esos títulos de Quabit alcanza los 62 millones de euros, lo que supone una prima del 19% respecto al valor de la empresa del viernes pasado y de un 9,6% de prima respecto a la media de los tres meses anteriores. El ratio de canje se sitúa en una acción de Neinor por cada 25,9 de su rival.

La empresa seguirá liderada por García-Egotxeaga y el presidente de Quabit, Abánades, quedará ligado como senior advisor y ninguno de los accionistas de la promotora madrileña se incorporarán al consejo de administración de la vasca.

Con esa adquisición, Neinor se hace con suelo adicional para construir 7.000 viviendas, lo que le otorga una cartera conjunta de parcelas para más de 16.000 unidades. La empresa gana peso en los mercados residenciales de la zona Centro (Madrid y Corredor del Henares, incluidas algunas zonas de Guadalajara) y Málaga/Costa del Sol. El valor de esos activos conjuntos alcanza los 2.000 millones, tras valorar los de Quabit en 500 millones.

Uno de los problemas que ha arrastrado Quabit en los últimos tiempos es la elevada financiación respecto al ritmo de sus negocios, acudiendo para obtener recursos a diversos fondos. Eso ha supuesto un loan to value (o apalancamiento respecto al valor de los activos) del 48%. La nueva Neinor tendrá 400 millones de deuda neta ajustada, de los que 240 millones proceden de la empresa de Abánades. La inmobiliaria vasca pasará de un 10% de loan to value a entre un 20% y un 25% después de la operación.

La operación tiene detrás un trabajo financiero previo sobre la deuda de Quabit. De hecho, la compañía informa que se reestructurará, se refinanciará y se aplicará una quita de entre 45 y 50 millones.

“Con la absorción de Quabit conformamos al líder de la promoción residencial en España, con una situación de fortaleza financiera y un mayor tamaño y presencia que nos permite afrontar en mejor posición los actuales desafíos que nos ofrece el mercado y nos refuerza en el compromiso de ofrecer el mejor producto a nuestros clientes”, afirma en un comunicado García-Egotxeaga.