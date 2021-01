La UE da un salto en la inmunización al garantizarse más vacunas de Pfizer

El consorcio de Pfizer/BioNTech se adelantó al resto de compañías con una vacuna frente al Covid-19 muy eficaz (protege en el 95% de los casos) y la UE quiere aprovecharlo. La Comisión Europea avanzó este viernes que doblará la compra a estas compañías con 300 millones de dosis adicionales de Cominarty. Este suministro permitirá inmunizar a dos tercios de la población comunitaria, prácticamente suficiente para conseguir la inmunidad colectiva.

Esta compra viene a apostar por la única vacuna disponible aprobada por la Comisión, a la espera de que en los próximos días llegue la de Moderna, que distribuirá 160 millones de dosis este año, suficiente para 80 millones de europeos. De esta forma, garantiza la inoculación a 380 millones de personas de los 446 millones de población del club de los 27.

Además, todavía faltan por llegar otras candidatas de otras compañías con las que el Ejecutivo de Ursula von der Leyen ha firmado acuerdos de suministro: AstraZeneca, Janssen, CureVac y Sanofi. Aunque estas de momento van a tardar más en llegar y el avance en la vacunación en los próximos meses dependerá fundamentalmente de Pfizer/BioNTech y Moderna. La Agencia Europea del Medicamento avanzó este viernes que analizará a finales de enero la alternativa de AstraZeneca, que debe todavía despejar dudas sobre su eficacia.

En cualquier caso, los productos de Pfizer y Moderna no van a llegar de golpe, sino a lo largo del año, por eso serían necesarias más viales o más alternativas al principio del año. De momento, la de Sanofi no llegará hasta final de año, debido a un fracaso en su primer intento. La de Janssen se espera para el primer trimestre, aunque todavía no ha informado sobre la eficacia encontrada en el estudio en fase III que desarrolla actualmente. La de CureVac, que acaba de asociarse con Bayer para fortalecer los ensayos y la logística de distribución, no se espera hasta el primer semestre.

“Hemos acordado con BioNTech/Pfizer extender este contrato para adquirir 300 millones de dosis”, de las que 75 millones serán distribuidas en el segundo trimestre del año, afirmó Von der Leyen en una comparecencia de prensa. El resto de la compra puede llegar en el tercer y cuarto trimestre. “La ventaja de esta noticia es que ya tenemos un contrato cerrado, no necesitamos largas negociaciones, la vacuna ya está aprobada, el proceso de autorización por lo tanto está hecho, y los Estados miembros la conocen y saben cómo gestionarla”, aseguró. Para Von der Leyen, esta noticia “da seguridad a los planes de vacunación” y “crea un nuevo impulso para la campaña de vacunación en Europa y los países vecinos”.

Además, con esta compra, la UE se convierte en el mayor cliente del consorcio, ya que adquiere 600 millones de dosis de los 1.300 millones que estas compañías pretenden fabricar en 2021. Está por ver cómo estas compañías son capaces de satisfacer la enorme demanda mundial del producto. De momento, la parte alemana del consorcio, BioNTech, está todavía ultimando una planta de producción en Marburg.

Por otro lado, el viernes también se supo que Cominarty parece ser capaz de proteger contra las nuevas variantes altamente transmisibles del coronavirus descubiertas en Gran Bretaña y Sudáfrica, según un estudio de laboratorio realizado por la farmacéutica estadounidense.