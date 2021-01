Twitter para Android ya permite subir imágenes con resolución 4K, ¿cómo?

La resolución 4K poco a poco se va convirtiendo en el estándar de los contenidos que consumimos y, aunque los canales de TV (tanto de la TDT como de pago) todavía son reacios a dar el salto, en prácticamente los demás ámbitos ya está ampliamente extendido. Y si no que se lo pregunten a los servicios que venden o alquilan películas, a las consolas de videojuegos de última generación o a las apps de streaming como Netflix. HBO, etc.

El problema de esta revolución 4K es que, por desgracia, no ha llegado a las pantallas de nuestros teléfonos móviles y salvo algunas honrosas excepciones, a lo más que llegan es a un 2K encapsulado. De todas formas, como existen muchas maneras de consumir ese contenido de Twitter, no está de más utilizar la calidad más grande posible aunque nosotros no podamos disfrutar de ella en nuestro smartphone.

Por fin llega a Android

Por todo lo anterior, os preguntaréis que qué necesidad existe de subir a Twitter fotos o imágenes con esa resolución 4K y la respuesta es muy sencilla: disfrutar en toda su extensión de los detalles y matices de esas imágenes capturadas por (generalmente) fotógrafos profesionales que quieren que su trabajo luzca tal cual lo concibieron en el momento de conseguir ese material. Y los de Jack Dorsey, tal y como hicieron hace prácticamente un año en iOS, han extendido esa posibilidad también a la app de Android.

El caso es que a partir de la versión 8.76 (incluyendo la beta) de la app de la red social, los usuarios ya pueden subir imágenes 4K a sus perfiles utilizando la función de cargar esos contenidos con esa resolución específica. Obviamente, para verla y que nos aparezca, tendremos que tener en el teléfono almacenadas fotos con esa calidad, pero incluso en esos casos será necesario decirle a la red social que lo que deseamos subir es la versión completa, sin pérdida de calidad. De lo contrario, Twitter optará por otra donde todos esos detalles van a quedar sensiblemente difuminados.

Al fin y al cabo, hay que recordar que Twitter en este punto trabaja prácticamente como WhatsApp donde, para ahorrar datos y recursos en el envío de información, opta por recortar la calidad de las fotos y vídeos que añadimos en sus chats. De ahí que la manera de mantener la integridad de esos archivos pase por el envío específico de ese documento tal cual, sin modificar.