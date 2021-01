Natixis vende su participación en H2O a la dirección de la gestora

Natixis venderá su participación en la gestora de fondos H2O al equipo directivo de la misma. “Hemos acordado con la dirección de la gestora que la ruptura amigable del acuerdo mediante la compra por parte de la dirección de nuestra participación”, ha asegurado a Bloomberg Jean Raby, director ejecutivo de Natixis Investment Managers.

Natixis se desprenderá así de una participación ligeramente superior al 50% del capital de H2O a través de una operación que está pendiente de la aprobación de las autoridades regulatorias. “Lo estamos haciendo de manera ordenada en una transición que tiene en el centro el interés de nuestros clientes", añadió Raby.

A principios de noviembre, Natixis ya anunció su intención de romper su acuerdo con H2O durante este año al apuntar además que ya no consideraban un activo estratégico a la gestora. "Natixis ha tomado una serie de decisiones estratégicas y operativas para prepararse para su futuro. Nuestro objetivo es volver a poner a Natixis en el camino de la creación de valor sostenible. El crecimiento de nuestra división de Gestión de Activos estará respaldado por la fusión operativa entre La Banque Postale AM y Ostrum AM, que ha aumentado los activos bajo gestión de Natixis IM a casi 1,1 billones de euros, y de la decisión de evolucionar nuestra relación con H2O AM", declaró entonces Nicolas Namias, director gerente de Natixis.

La desinversión es parte de la nueva política impulsada por el nuevo director ejecutivo de Natixis, Nicolas Namias, que busca reducir costos, aminorar el riesgo y restaurar la confianza en su modelo de múltiples boutiques de gestión de activos, que toma participaciones mayoritarias en firmas de inversión más pequeñas que continúan existiendo.

H2O fue fundadada en 2010 por Bruno Crastes, uno de los inversores en bonos más famosos de Europa. Tras dos décadas en la gestora de fondos de Credit Agricole optó por fundar su propia firma de la mano de Natixis, donde en apenas unos años superó los 30.000 millones de euros de euros bajo gestión con unas rentabilidades muy elevadas: uno de sus fondos, el H2O Multibonds, logró retornos medios anuales del 36% en tres años seguidos. Sin embargo, en 2019 se hicieron públicos algunos problemas de iliquidez en ciertos activos, circunstancia que se volvió a repetir en 2020.