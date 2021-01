Las declaraciones a pagar crecen tres veces más que las que salen a devolver y apuntalan la recaudación

El PSOE ha presentado varias enmiendas a la ley antifraude fiscal que tramita el Congreso de los Diputados que incluyen un endurecimiento de los requisitos para que las sociedades de inversión colectiva, las Sicav tributen, al 1% en Sociedades. Aunque ya se exige un mínimo de 100 socios para garantizar que esta ventaja fiscal no beneficia a todo tipo de vehículos, los socialistas plantean que se exija una participación mínima de 2.500 euros por accionista (12.500 euros en el caso de las Sicav por compartimentos) para evitar la existencia de los llamados partícipes “mariachis”, que solo figuran para permitir al inversor principal pague menos impuestos. El PSOE propone que el cambio vaya acompañado de un régimen transitorio de seis meses, una pasarela en la que la disolución y liquidación de una Sicav por esta causa esté exenta del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. A su vez, los socios no tendrán que integrar en la base imponible del IRPF, el Impuesto Sobre Sociedades o sobre la Renta de no Residentes aquellas rentas derivadas de la liquidación siempre que el dinero se reinvierta antes de siete meses. Su uso para la compra de valores se dejará exento de la nueva tasa Tobin.