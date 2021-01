Huawei retira los juegos de Tencent de su plataforma online

Los juegos online de Tencent han sido retirados de la tienda de aplicaciones de Huawei, ya que las dos compañías no llegaron a un acuerdo de reparto de ingresos, según Reuters.

"Debido al fracaso de la plataforma de juegos móviles de Huawei para renovar su contrato con nuestro acuerdo de proyecto de promoción de juegos para móviles según lo previsto, los productos relevantes de Tencent Games fueron repentinamente retirados", avisó Tencent en una nota.

"En este momento, se está haciendo una gestión activa para tratar de que se reanude su disponibilidad tan pronto como sea posible", añade la empresa.

Tencent vende algunos de los juegos online mejor clasificados en todo el mundo, mientras que Huawei tiene una participación del 41,4% en el mercado de telefonía móvil de China y el 14,9% del mercado mundial, según datos de las empresas de investigación de mercados IDC y Canalys.

Una fuente dijo que los juegos fueron eliminados porque las compañías podían tener bien acotado el acuerdo de reparto de ingresos para las ventas de la tienda de aplicaciones. Huawei insiste en recibir un 50%, según una fuente de Reuters.

Huawei no respondió inmediatamente a una solicitud de comentario. Tencent no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre si las empresas no estaban de acuerdo con la distribución de los ingresos.

Ya había cierta resistencia de los desarrolladores de juegos a las exigencias de Huawei. La desarrolladora Mihoyo, con sede en Shangai, decidió no colocar su exitoso juego Genshin Impact en la tienda del gigante chino al no esta de acuerdo con la estructura de las comisiones.