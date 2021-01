Registradores confirma el crecimiento en pymes... hasta que llegó la COVID

Las pequeñas, y especialmente las medianas empresas, cerraron 2019 con un crecimiento estable y sostenido. Así lo certifica el informe ‘Las Pyme societarias 2014-2018 y Avance 2019’ del Colegio de Registradores de España.

Las principales conclusiones del mismo ponen de manifiesto que en 2019 hubo una continuidad en la recuperación empresarial iniciada en 2014. Las conclusiones hacen referencia a la rentabilidad financiera. Ésta aumento un 1,7% en el ámbito de las microempresas y logró pasar del 5,4% de 2018 al 5,5% de 2019.

Por su parte, la rentabilidad en las pequeñas empresas aumentó un 0,5%. En este punto se pasó del 7,7% al 7,8%. Donde sí se produjo un incremento destacado fue en las medianas empresas, con un 5,2% más de rentabilidad. Estas empresas pasaron del 8,5% al 8,9% de rentabilidad.

Estabilización de plantillas

A nivel de empleo también se produjo una estabilización de las plantillas. Hubo incrementos del 0,08 en lo que respecta a trabajadores de micro y pequeñas empresas, y del 0,21 en las medianas empresas.

Entre 2015 y 2019, las microempresas incrementaron en un 2,59% el empleo medio fijo, y en un 1,43%, el empleo no fijo. Por su parte, sí que se produjo en ese periodo una caída del empleo fijo de un 0,64% en las pequeñas empresas. No obstante, en las pequeñas empresas aumentó en un 3,64% el empleo no fijo. Mientras que en las medianas empresas el incremento del empleo fijo fue del 0,17% y del no fijo, del 0,48%.

A nivel global, los datos de 2019 evidencian que las pymes españolas tienen una media de 3,5 trabajadores en microempresas; 18,9 empleados en las pequeñas, mientras que las medianas disponen de unos 84,6 trabajadores. De todos ellos, un 79,6% de las plantillas de las microempresas son puestos laborales fijos.

En cuanto a la I+D+i, la inversión depende del tamaño empresarial. En 2018 los datos netos de inversión eran del 19% en las empresas muy grandes, el 15,8% en las grandes empresas, el 14,5% en las medianas, el 9,3% en las pequeñas y el 4,2% en las microempresas.