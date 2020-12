La ‘Tasa Tobin’ encarecerá la compra de 56 valores de la Bolsa desde el 18 de enero

Rodrigo Buenaventura. El nuevo presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, señaló en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso del pasado 9 de diciembre, en la que se sometió al dictamen sobre su idoneidad para el cargo, que “el tipo de medida que se ha propuesto es (...) muy similar al impuesto francés y al impuesto italiano”. “En ese sentido, el impacto no debería ser excesivamente oneroso y, por tanto, asumible por el mercado”, añadió. Su predecesor en el cargo, Sebastián Albella, fue más duro, al aseverar el 1 de octubre de 2018 que el impuesto sería “lesivo para el mercado español, especialmente en momentos de tanta competencia entre los disntintos centros financieros”. Albella señaló entonces que la CNMV consideraba que “solo tendría sentido hacerlo de manera coordinada”. Los nuevos dueños de BME, el grupo suizo Six, aseguró al lanzar la opa en noviembre de 2019 que el impuesto no ayudaba, pero se mostraron dispuesto a lidiar con él.