Porsche instalará nuevos puntos de carga superrápida en varias ciudades españolas

Porsche Ibérica ya ha mostrado sus intenciones de contribuir de forma importante a mejorar la red de puntos o estaciones con cargadores eléctricos en nuestro país y un gran ejemplo es su proyecto Porsche City Charging. Un proyecto que consiste en la instalación de numerosos puntos de carga superrápida en algunas de las principales ciudades de España y Portugal.

Hace unas semanas se inauguró el primer punto de recarga bajo este interesante proyecto en Barcelona y pocos días después se puso en funcionamiento otro nuevo punto en Marbella, concretamente en la zona de Puerto Banús. Mientras que el primero está situado en un centro comercial situado en plazo avenida Diagonal de la Ciudad Condal y con gran afluencia de público, el segundo está en un recinto privado de la marina, ya que ha sido instalado gracias a un acuerdo firmado entre Porsche y la empresa gestora del famoso Puerto.

Madrid, Valencia y Zaragoza entre las elegidas

Pues bien, ahora se ha anunciado que Porsche Ibérica realizará la instalación de nuevos cargadores superrápidos en España y Portugal. En lo que se refiere a nuestro país, las ciudades que contarán con puntos de recarga dentro del proyecto Porsche City Charging son Madrid, Valencia y Zaragoza, mientras que nuestro país vecino acogerá estos puntos de carga en las ciudades de Lisboa y Oporto.

Porsche

Todos estos puntos de carga instalados por la empresa alemana son de 175 KW de potencia e irán ubicados en puntos estratégicos de gran afluencia para que se facilite el uso intensivo de los mismos, como hoteles, centros comerciales, etc. Sin duda un gran trabajo con el que Porsche no solo quiere beneficiar a sus clientes, sino a todos los usuarios de vehículos eléctricos. Recordemos que en la capital de España, ya existen seis puntos de recarga superrápida en las propias instalaciones de Porsche Ibérica, no obstante, se van a realizar nuevas instalaciones en diferentes localizaciones.

En todos los puntos, los clientes podrán realizar el pago de la recarga con tarjeta de crédito y sin que los usuarios se tengan que dar de alta en diferentes aplicaciones en función del operador utilizado. Unos puntos que permiten que la mayoría de vehículos eléctricos puedan cargar sus baterías en tan solo 30 minutos. Sin duda, un gran proyecto financiado por la propia compañía y que contribuye a la mejora de la infraestructura de carga eléctrica de nuestro país y que ayuda con el desarrollo del vehículo eléctrico.