Cómo convertir fácilmente un audiolibro en un archivo MP3

Los audiolibros son cada vez más utilizados por los usuarios y que es posible escuchar de forma cómoda una novela mientras se va andando (y es imposible sujetar nada en las menos de forma sencilla). Una de las plataformas más interesantes que existen actualmente con este tipo de contenidos es Audible, que utiliza un formato propietario con lo que tiene en su base de datos.

Este servicio permite descargar en el equipo que lo utilizas los libros para de esta forma disfrutarlos en lugar en los que no se tiene conexión a Internet o, simplemente, que no se desea gastar datos de la tarifa que se tiene. El caso es que si no se dispone del reproductor propietario no es posible reproducir el contenido (lo que tiene toda la lógica del mundo), lo que para algunos puede suponer un problema importante por las restricciones que esto supone.

¿No te gusta el reproductor de Audible?

Esto es posible que ocurra, ya que no a todo el mundo le encaja lo que ofrece la app con la que se reproducen los audiolibros de esta plataforma ya sea por su interfaz o debido a que no ofrece algunas opciones que son completamente necesarias. Por lo tanto, es posible que desees utilizar otro desarrollo que te encaja más… siempre teniendo presente que debes tener acceso de forma legal a los contenidos del servicio, ya que de otra forma no podrás descargarte nada como es lógico.

Pixabay

Cómo convertir el archivo en formato MP3

Lo primero es acceder a la aplicación de Audible y entrar en la biblioteca para descargar el libro que deseas tener en local. Una vez que has hecho esto y ya lo tienes disponible, lo que tienes que hacer es lo siguiente utilizando para ello un ordenador con Windows 10: