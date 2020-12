El Brexit afectará a las inversiones de españoles en algunos fondos de M&G Investments

La gestora británica M&G Investments ha advertido este martes a los inversores españoles de su vehículo 'M&G Global Themes Fund', un subfondo de M&G Investment Funds, que se verán afectados ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea, prevista para el 31 de diciembre.

Con el Brexit, estos perderán su condición de 'Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios' (OICVM), convirtiéndose en Fondos de Inversión Alternativos no comunitarios ('FIA No UE') el 1 de enero de 2021 y por lo tanto, no se podrán comercializar las clases de acciones en España a partir de esa fecha.

Según ha advertido la gestora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes, al adquirir la condición de 'FIA No UE', algunos inversores pueden sufrir consecuencias de carácter fiscal. Así, las desinversiones desde las clases de acciones dejarán de beneficiarse del régimen de diferimiento fiscal previsto para los inversores sujetos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en España en el caso de reinversión en otro fondo, según el régimen de traspasos.

M&G Investment ha comunicado que no aplicará comisiones por los reembolsos o nuevas suscripciones asociados a estos cambios, que deberán enviarse antes de las 11.30 horas del 31 de diciembre.

La gestora ha ofrecido a los clientes del país la posibilidad de cambiar su inversión actual para seguir invirtiendo en un producto cualificado como OICVM con una estrategia similar y manteniendo los traspasos, la opción de usar el subfondo de sicav luxemburguesa 'M&G (Lux) Global Themes Fund'.