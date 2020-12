Johnson hace una nueva oferta sobre pesca para tratar de salvar el acuerdo con la UE

La Unión Europea está considerando una nueva propuesta de derechos de pesca realizada por el Reino Unido para buscar un acuerdo comercial de última hora que impida una ruptura caótica de las relaciones comerciales. Aunque ambas partes señalaron el el fin de semana sus reticencias a hacer nuevos compromisos, el Reino Unido se ofreció ayer a ceder terreno en el marco pesquero, según han indicado la agencia Bloomberg o el diario Financial Times.

La libra esterlina, de hecho, pasó ayer de marcar caídas contra el dólar de casi el 2% a un 0,5%; hoy en todo caso también marca caídas.

La sugerencia británica recortaría en un tercio las capturas europeas en aguas del Reino Unido; la semana pasada Londres insistía en que la UE aceptara un recorte del 60%. La UE comunicó a los negociadores el viernes que una reducción del 25% era la última oferta, y que ya suponía un gran esfuerzo a estados como Francia o Dinamarca. Bruselas está en contacto con las capitales, en particular con las que disponen de una mayor flota. C

La negociación, que ayer parecía encaminada a sus últimas horas, no está todavía lista para conlcuir, según fuentes citadas por Bloomberg. En particular, además del bloqueo en pesca, los funcionarios temen que las conversaciones se rompan por el desacuerdo sobre la aplicación del acuerdo, es decir, por las represalias comerciales que se permitan según el pacto. El Reino Unido ha dicho que aceptaría aranceles de penalización sobre la pesca pero no en otras áreas. También hay negociaciones sobre el plazo de transición hacia el nuevo régimen de cuotas.

"Ha habido sucesivas propuestas del Reino Unido sobre la pesca, que no responden a las prioridades europeas y demandas", dijo el ministro francés de Europa, Clement Beaune. "Siguen existiendo dificultades, en el sector de la pesca, pero no solo, sería un error de juicio y una estigmatización inaceptable para decir que unos pocos países o unos pocos sectores se están bloqueando las negociaciones".

Los británicos ven el control de sus aguas, anteriormente bajo la jurisdicción de la UE, como elemento clave de la la soberanía que está recuperando con Brexit. Por su parte, la parte europea no quiere dar a Reino Unido acceso al mercado único sin mantener los derechos de pesca a cambio.

En una conferencia de prensa en Londres, Johnson dijo que habló con el presidente francés Emmanuel Macron el lunes, pero discutió la crisis del coronavirus en lugar de Brexit. "Es vital que todo el mundo entienda que el Reino Unido tiene tiene que ser capaz de controlar completamente sus propias leyes y también tenemos que ser capaces de controlar nuestras propias aguas", dijo Johnson.

La conversación entre los dos líderes se saldó con la promesa de Macro de ayudar a desbloquear el tráfico de mercancías en el Canal de la Mancha, paralizado por el brote de la nueva variante del coronavirus en el Sur de Inglaterra. La nueva oferta birtánica, junto a este compromiso de reabrir el paso, mejoró algo el ánimo de las negociaciones

Johnson aspira a tener un acuerdo para llevar al Parlamento el día 30, aún reacio a prorrogar las negociaciones más allá del día 31, cuando termina el periodo de transición según el cual el Reino Unido, ya fuera de la UE, se mantuvo en el mercado común. En Europa el Parlamento ha rechazado votar antes del día 31 al no disponer de tiempo para analizar el texto; Bruselas busca ahora vías para una entrada en vigor provisional del eventual pacto, según FT.