Araceli de Frutos: “Veremos caídas en Bolsa por la nueva paralización de la economía”

Araceli de Frutos, la socia directora de la EAF 107 que ha conseguido que el fondo que asesora, Alhaja Inversiones, de Renta 4 Gestora, haya acumulado una rentabilidad anualizada del 4% a cinco años y rendimientos en sus carteras recomendadas entre el 4% y el 11% este ejercicio, ve nubarrones en el arranque de 2021. Anticipa caídas en la renta variable, avisa de que la vacuna anti-Covid no es la varita mágica y de que “se han alcanzado niveles prepandemia en algunos valores sin la debida justificación”. ”Sufriremos en el primer semestre”, augura. Comienza a recomendar bancos, pero no españoles, y de la Bolsa patria solo apuesta por Iberdrola, Inditex, Cellnex y Rovi.

¿Está justificada la subida de las Bolsas desde noviembre? El Ibex rebota en torno a un 25%...

Creo que la recuperación ha sido exagerada. Tengo más miedo a las subidas de 15 días que a las caídas de un mes. Ha habido un rebote muy fuerte en sectores extremadamente afectados por la crisis, como el de las aerolíneas, las hoteleras y los bancos. Algunos valores están en niveles prepandemia sin justificación.

Pero la vacuna ya está aquí...

Sí, pero no es una varita mágica. Ya se descontaba que estuviera lista para el próximo año. De nuevo, las economías europeas están paralizadas, con cierres casi totales, como en Alemania. Veremos bajadas en la Bolsa porque esta situación pasará factura a la actividad. No quiero ser pesimista, quiero ser realista. Y además van a producirse cambios estructurales en los modelos de negocio. Los cambios en muchos aspectos, como el teletrabajo, han venido para quedarse. El mantra ahora no será tanto tener como compartir.

El euro está en máximos frente al dólar desde la primavera de 2018, por encima de los 1,22 billetes verdes. ¿Repercutirá en la economía?

Es otro factor clave. La apreciación de la moneda europea también dañará las economías, especialmente las de los países exportadores, como Alemania.

¿Cómo está distribuido el patrimonio del fondo que asesora, Alhaja Inversiones, que pierde en torno a un 1% en el año frente a la caída del 5% del Euro Stoxx 50?

El 65% está en renta variable, la mayoría en Europa, con un 45%, y el restante 10%, en Estados Unidos. Solo un 4% está en España, dentro de la parte del Viejo Continente. El 17% es deuda soberana y el 18% restante, liquidez.

¿Por qué solo esa pequeña parte en España?

Considero que no es el país mejor posicionado para sacar partido de la recuperación. Los préstamos y ayudas por unos 140.000 millones prometidos a España por la UE no serán la panacea; hay que saber gestionarlos de manera adecuada. En otros países, la hoja de ruta para ese dinero está más clara y, previsiblemente, sacarán más partido de él.

¿Cuáles son esos cuatro valores españoles afortunados en los que confía?

Inditex, por su modelo de negocio y por su capacidad de adaptación al nuevo contexto. Está sacando el máximo partido a sus tiendas y acomodándose muy bien al comercio online. Iberdrola, que tiene un balance sólido, es internacional y cuenta con el componente renovable. Rovi, por su acuerdo con Moderna para la vacuna anti-Covid. Y Cellnex, por su gran presencia en todo el mundo y porque se ha convertido en una pieza clave de las infraestructuras de telecomunicaciones.

Siempre ha sido una gran seguidora de las megatendencias. ¿Por cuáles apuesta el fondo que asesora?

Por un lado, las energías renovables, que están en el mapa de las inversiones de todos los Gobiernos. Y no solo en compañías productoras de electricidad, también en las de infraestructuras. La tecnología, a nivel transversal, en todos los sectores, será crucial. Las empresas que cuenten con una ventaja competitiva serán las ganadoras.

Pero el Nasdaq está a precios astronómicos... Por ejemplo, Tesla vale más que los cuatros principales fabricantes de automóviles juntos (Volkswagen, Daimler, General Motors y Toyota).

Hay que diferenciar. Tesla es distinta. Si una empresa es buena, no necesita ampliar capital de forma reiterativa. En el año, ha requerido dinero a sus accionistas en dos ocasiones. Y, lejos de caer en cada anuncio, sube. Es, además, una empresa muy endeudada.

¿Hay que huir, entonces, de los balances muy apalancados?

Las compañías sanas son aquellas que tienen un pasivo controlado respecto a sus beneficios, con deudas sostenibles, También es positivo que tengan una remuneración atractiva que puedan mantener a largo plazo.

Ha vuelto el furor por la banca, con subidas espectaculares. ¿El fondo que asesora ha apostado por el sector?

Alhaja ha apostado por Intesa Sanpaolo y por BNP Paribas en Europa, por el catalizador de una posible vuelta a los dividendos, que será más lenta de lo previsto, tras la recomendación del BCE de no repartir más del 15% del beneficio. También tiene Bank of America, con bajo riesgo de morosidad.

¿Ninguno de los españoles le gusta?

Pese a las fusiones en marcha o potenciales, tienen un modelo de negocio que puede verse dañado por el aumento de la morosidad. De tener que elegir alguno, me quedaría con Bankinter.

¿Hay margen de ganancia en la renta fija con los tipos al 0%?

Prefiero la renta variable, no veo ningún margen para ganar con estos precios en la fija. Cierto es que lo digo desde hace años y al final el rendimiento del bono español a 10 años ha pasado del 1,2% en marzo a situarse en negativo la semana pasada.

En este tema han entrado en juego Lagarde en el BCE y Powell en la Fed... ¿Cómo valora su actuación?

Fueron un dique de contención en el estallido de la crisis, allá por marzo, pero ahora están echando más madera. Están dopando la economía. No se espera, pese a estos tipos, inflación en los próximos años.

Además de asesorar el fondo, como EAF ha comenzado a recomendar carteras. ¿Cómo ha ido?

Los rendimientos han sido muy positivos, del 4% y al 11% en el año. Es muy importante la confianza de los inversores en la estrategia.