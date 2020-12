Dijsselhorf (BME): "Las OPVs volverán cuando la situación económica mejore en 2021"

Tras un año de escasez en salidas a Bolsa en el parqué español, en el que tan solo se ha estrenado la empresa de energías renovables Soltec, Jos Dijsselhorf, presidente del consejo de administración de BME y CEO de Six, ha explicado que las empresas están esperando a que la situación económica sea más clara y favorable para dar el salto al parqué en 2021.

Durante la presentación del informe de mercado de BME, que por primera vez han compartido, Javier Hernani, consejero delegado de BME y el directivo suizo tras la integración con Six, ambos han explicado que la ausencia de salidas a Bolsa en 2020 ha sido algo que ha pasado en otros mercados.

Respecto a este tema, Hernani se ha referido concretamente a la competencia que la Bolsa tiene con el private equity y ha advertido que hay que trabajar para que esas compañías en las que invierte el capital riesgo puedan acabar al final cotizando en Bolsa. "Creo que es un tema socialmente importante que compañías importantes estén en el mercdo y que sean facilmente accesibles para todo aquel que quierta invertir", ha agregado.

A la hora de hacer un resumen del año en el mercado, los dos directivos de BME han coincidido al señalar que este ha sido un año atípico. Durante este ejercicio, el Ibex 35 ha vivido la peor sesión bursátil de su historia y a la vez ha registrado la mayor rentabilidad en un mes desde su creación.

Como ha pasado con muchos parámetros del mercado, los dividendos también han sufrido por la crisis provacado por la pandemia. "Las restricciones de los reguladores al pago de dividendos por parte de la banca y la prudencia de las compañías han reducido un 47,7% el importe de los dividendos, hasta los 14.256 millones de euros", ha asegurado Javier Hernani, consejero delegado de BME, durante la presentación del balance del año en la Bolsa, el primer tras la integración con Six.

El directivo de BME ha añadido que pese a ello "la Bolsa española se mantiene líder en rentabilidad por dividendo en el mundo". Según las cifras recogidas en el informe publicado hoy por BME, hasta noviembre se han repartido 180 pagos de dividendos frente a los 207 repartos de hace un año.

BME destaca que buena parte de la responsabilidad de estos descensos se centra en la recomendación que el 27 de marzo hizo el BCE a los bancos europeos de no repartir dividendos. Por ello, la banca, que en 2019 fue responsable de alrededor del 27% del total de los dividendos satisfechos por las empresas cotizadas españolas hasta septiembre, en 2020 ha repartido la mitad que en 2019 y su peso en el conjunto se ha reducido hasta el 19%.

De cara a 2021 y tras el levantamiento del veto del BCE a las entidades financieras aunque con limitaciones, Hernani ha recordado a la banca que el 'scrip dividend' también es una vía interesante para remunerar a los accionistas. "Es una forma de mantener la retribución e incrementar a la vez el número de acciones", ha señalado.

La caída de los dividendos en 2020 no solo ha sido por el repliegue de los bancos, ha explicado BME. Y es que las empresas de cuatro sectores que en 2019 coparon conjuntamente el 30% de los importes satisfechos a los inversores en forma de dividendos, en 2020 han decidido suprimirlo en muchos casos o dejarlo en un valor testimonial. Es el caso de los sectores Aeroespacial, de Textil, de Transporte y Distribución así como Farmacia y Biotecnología.

El consejero delegado de BME ha destacado que pese a este recorte la Bolsa española sigue siendo una de las que tiene mejor rentabilidad por dividendo en el mundo. Tal y como se recoge en el informe, en los últimos 13 años, ningún mes la ratio que calcula MSCI para España ha sido inferior al 4%, es decir, 156 períodos consecutivos por encima de ese nivel, justo hasta noviembre de este mismo año.

En lo que va de siglo, las empresas cotizadas en la Bolsa española han repartido 470.000 millones de euros en dividendos, una cifra que equivale al 76% del valor actual de mercado de todas las cotizadas españolas.

Mejor los pequeños que los grandes

Durante su intervención, el consejero delegado de BME, se ha referido además a que los índices de pequeña y mediana capitalización han resistido mejor que los de las grandes empresas este año. Además, Hernani ha destacado la confirmación de un "proceso que venía apuntándose los últimos años y es que la Bolsa española se transforma" ya que el sector bancario, el de más peso tradicionalmente en el parqué español, pasa a la tercer poscición por detrás de electricidad y gas y el sector textil Ademas, el directivo de BME llama la atención sobre el refuerzo en el parquñé de sectores en crecimiento como el de las energías renovables.

En cuánto al volumen, Hernani ha explicado que en línea con el resto de mercados, la negociación ha caído un 8% hasta noviembre frente a 2019 debido al mejor número de operaciones de bloque. Sin embargo, ha resaltado que el número deoperaciones ha subido un 51%, hasta los 51,2 millones, "fruto de la volatilidad y de la mayor presencia de inversores minoristas".

Tercer operador europeo

Durante la presentación del informe, el presidente de BME, Jos Dijsselhorf, se ha mostrado satifescho por la integración de Six y BME y ha destacado que "con la combinación de Six y BME creamos el tercer operador de infraestructura de mercado financiero más grande de Europa" y ha añadido que "estaba claro para nosotros desde el principio que no podíamos seguir siendo empresas separadas si queríamos cumplir nuestras aspiraciones y lograr nuestros objetivos de crecimiento".

Dijsselhorf ha explicado que su objetivo es "impulsar la innovación y proporcionar servicios competitivos a precios competitivos en los mercados de capital y en la infraestructura bancaria/pagos a nuestros clientes para que sean competitivos".

El presidente de BME ha añadido que son "el vehículo para que los bancos participen en el crecimiento y la creación de valor a partir de la consolidación de la infraestructura de los mercados de capital básicos europeos y mundiales y de la información financiera" y ha agregado que "BME y SIX como una sola empresa, estamos bien posicionados para incorporar estos papeles y para impulsar aún más nuestra empresa juntos".