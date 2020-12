TikTok prepara su llegada a las Smart TV de Samsung, ¿sabes cómo será?

Desde los viejos tiempos de Musica.ly, TikTok se ha caracterizado por ser una red social especialmente fresca y divertida donde los usuarios buscan, sobre todo, contenidos originales y entretenidos. Y prueba de ello es la cantidad de imitadores que le han salido en los últimos años por parte de nombres tan ilustres como los de Facebook, YouTube y hasta Netflix, que contará con una pequeña sección de vídeos cortos.

Así que el éxito fulminante ha llevado a TikTok a ser especialmente innovadora, llevando su contenido a medios que, a priori, no parecen ser los más adecuados para su expansión. ¿O acaso creéis que dar el salto a una smart TV gracias a una app oficial no es, cuando menos, un movimiento interesante? Nos hemos acostumbrado tanto a mirar la pantalla del móvil para hacer esos vídeos cortos que no imaginamos a pensar cómo se podría ver en un pantalla de 60 pulgadas.

Las teles Samsung tendrán TikTok

Así las cosas, tanto la empresa surcoreana como los chinos han llegado a un acuerdo para llevar esa aplicación oficial de TikTok a algunos modelos de Smart TV de Samsung, de tal forma que los usuarios de la red social podrán ver todas las novedades de su timeline a pantalla grande, lejos de las limitaciones de espacio de nuestros teléfonos móviles. Eso sí, el primer país en el que ya está disponible esta alianza es Reino Unido para, más tarde, ir alcanzando al resto de territorios de Europa y otros rincones del mundo.

Aplicación de TikTok para Smart TV de Samsung. Samsung

La idea no es tanto que la aplicación sea un clon de la que llevamos en el teléfono móvil como que exprima por completo las posibilidades de una pantalla mucho más grande y en un formato radicalmente distinto, horizontal en vez de vertical. Es por eso que todo el interface cambia y se ha optimizado para un uso exclusivo en el hogar. Eso incluye tener a mano los feed de "Para ti" o "Siguiendo" así como los contenidos que están arrasando en ese momento dentro de la red social.

También, la aplicación mostrará de una manera mucho más clara hasta doce categorías diferentes, para ir hasta ellas más rápido, como aprendizaje, comedia, deportes, viajes, animales, arte, comida, etc., así como funciones rápidas para dar me gusta a publicaciones que veamos y, por supuesto, un sistema de acceso para comentar en aquellos vídeos que nos resulten especialmente divertidos o atractivos.

Lo más interesante de todo es que esta app no necesitará que nos demos de alta con una cuenta (también podremos hacerlo), por si solo queremos cotillear sin dejar rastro de nuestra actividad en una televisión por la que, queramos o no, pasan muchas personas por delante a lo largo de la semana. De momento, las Smart TV de Samsung que serán compatibles con esta versión de TikTok son los modelos lanzados entre 2018 y 2020 así como las gamas Smart Monitor, The Premiere, The Frame y The Serif.