Apple publica las 'apps' y juegos más descargados en 2020 para iPhone y iPad

Termina el año y se hacen públicos los resúmenes de los éxitos en las tiendas digitales de iOS y Android. Fue ayer a última hora de la tarde, prácticamente a la vez, cuando Google y Apple anunciaron cuáles han sido las apps y videojuegos más descargados de sus respectivas plataformas en 2020. Unos tops en los que encontramos una curiosa semejanza entre lo más instalado en los iPhone y los iPad.

Efectivamente, al menos en lo que a la categoría de "apps gratis" se refiere, hay un claro vencedor tanto en la parte de los móviles como en la de los tablets, y es Zoom, la herramienta más utilizada en 2020 a causa de lo que todos ya sabéis: la pandemia por la Covid-19, las medidas de confinamiento posteriores y ese teletrabajo en el que andan muchos usuarios mientras llegan las vacunas y nos inmunizamos todos.

Zoom para iPad, lo mejor de 2020 para el tablet de Apple. Apple

Tras ella vienen prácticamente las de siempre, como son TikTok, que por segundo año consecutivo desbanca a cualquier otra como WhatsApp o Facebook, así como Disney+, YouTube, Instagram, etc. En la parte de los juegos viene a confirmarse eso que ya conocemos todos y que es el éxito alcanzado por Among Us en los últimos tiempos, que lo ha encumbrado a lo más alto de la tienda y que parece que va a estar ahí durante una buena parte de 2021.

Además de las listas de éxitos de iPhone y iPhone, Apple también ha compartido los diez mejores de su servicio de tarifa plana de videojuegos: Apple Arcade, que el año pasado apenas tuvo dos meses para generar rankings de este tipo y es ahora cuando puede medir realmente el impacto de sus títulos más descargados. Os la dejamos abajo del todo.

Estas son las apps y videojuegos más descargados de la App Store de Apple en 2020:

iPhone

Top de apps gratis

ZOOM Cloud Meetings

TikTok

Disney+

YouTube

Instagram

Facebook

Snapchat

Messenger

Gmail

Cash App

Top de apps de pago

TouchRetouch

Procreate Pocket

Dark Sky Weather

Facetune

HotSchedules

AutoSleep Track Sleep

The Wonder Weeks

SkyView

Shadowrocket

Sky Guide

Top de juegos gratis

Among Us!

Call of Duty: Mobile

Roblox

Subway Surfers

Ink Inc. – Tattoo Drawing

Magic Tiles 3: Piano Game

Brain Test: Tricky Puzzles

Brain Out

Coin Master

Cube Surfer!

Top de juegos de pago

Minecraft

Plague Inc.

Heads Up!

Monopoly

Bloons TD6

Geometry Dash

NBA 2K20

Grand Theft Auto: San Andreas

The Game of Life

True Skate

iPad

Top de apps gratis

ZOOM Cloud Meetings

Disney+

YouTube

Netflix

Google Chrome

TikTok

Amazon Prime Video

Gmail

Hulu

Google Classroom

Top de apps de pago

Procreate

GoodNotes 5

Notability

Duet Display

Teach Your Monster

LumaFusion

Affinity Designer

Toca Hair Salon 3

9: Toca Life: Hospital

Toca Kitchen 2

Top de juegos gratis

Among Us!

Roblox

Magic Tiles 3: Piano Game

Ink Inc. – Tattoo Drawing

Call of Duty: Mobile

Subway Surfers

Dancing Road: Color Ball Run!

Tiles Hop – EDM Rush

Mario Kart Tour

Save The Girl!

Top de juegos de pago

Minecraft

Monopoly

Bloons TD 6

Plague Inc.

Geometry Dash

The Game of Life

Five Nights at Freddy’s

Human: Fall Flat

Stardew Valley

Terraria

Top de Apple Arcade