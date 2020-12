El Ibex liderará en 2021 el alza del beneficio por acción en todo el mundo

El Ibex que sufre en lo que va de año una caída del más del 14%, la mayor de todos los selectivos europeos, por las consecuencias de la pandemia en la actividad empresarial mejorará su atractivo de cara a 2021. Así lo cree UBS, que considera que será el índice de todo el mundo en el que los valores que lo componen experimenten un mayor incremento de su beneficio por acción el próximo año, del 205,6%, tras reducirlo un 78,2% este ejercicio.

El Ibex se situará por delante del MSCI Brasil. En este, el beneficio por acción de sus valores se elevará en un 198,3%, según los cálculos del banco de inversión. También superará el alza del beneficio del MSCI México (91%). Muy por detrás se posicionarán el resto de índices europeos: con incrementos del beneficio por acción del 60,7% en el caso del Cac o del 32,4% en el del Dax.

La fuerte caída registrada este año en el beneficio bruto de explotación (ebitda) de las compañías que integran el Ibex, del 28,9%, según las estimaciones de UBS, no logrará recuperarse íntegramente en 2021, cuando se espera un incremento del 24,4%, por encima del registrado en el selectivo francés (21,7%) y en el alemán (14,5%). Una vuelta a la normalidad que se mantendrá para 2022, ejercicio en el que el ebitda del selectivo español se elevaría un 13,2%.

El equipo de análisis del banco suizo prevé que la recuperación económica global en 2021 permita un incremento en los dividendos empresariales, tras la decisión de no pocas compañías de aplazar el pago de cupón este año para hacer frente a la crisis económica y a la recomendación, en el caso de la banca, de no repartir dividendos realizada por el Banco Central Europeo para no lastrar sus ratios de capital. En el caso de la Bolsa española, UBS calcula que la rentabilidad por dividendo del Ibex se elevará hasta el 3,6%, frente al 3% de este año. Un nivel que todavía estará por debajo de la media histórica del selectivo que se sitúa en el 4% y que alcanzará ya previsiblemente en 2022, cuando toque el 4,1%.

De esta forma, la rentabilidad por dividendo del Ibex se verá sobrepasada el próximo año por la estimada para el Ftse 100 y el FTSE Mib, para las que UBS calcula un 3,9%.