Spotify experimenta con nuevas tarifas 'mini' diarias y semanales más baratas

Las empresas de servicios en streaming, ya sean de música o series y películas, siempre están dándole a la cabeza para ver cómo ampliar su base de suscriptores, lanzando productos que intentan amoldarse a las necesidades y condicionantes de un determinado mercado. Y el de la India parece ser el mejor de todos para experimentar con nuevos modelos de pago para usuarios Premium.

Al menos en Europa, todas las alternativas que tenemos para suscribirnos en la plataformas de los suecos pasan por estar todo un mes sujetos al plan que tengamos contratado. Pues bien, la plataforma de música en streaming ha ido un paso más allá y ha revisado a la baja los precios de algunas alternativas con las que venía experimentando en el país asiático de tal forma que las ha hecho, ahora, mucho más baratas y atractivas.

Por días o semanas, a nuestra elección

Lo que han decidido desde Spotify es coger las tarifas diarias y semanales que ya tenían y encogerlas en el precio para intentar captar a una nueva clase de usuarios. Al fin y al cabo se trata de tarifas que podemos contratar por uno o siete días y que reducen las opciones a la hora de escuchar música en ciertos dispositivos, o de llevar temas offline almacenados en nuestro smartphone.

Spotify en teléfonos móviles. Spotify

Así las cosas, la nueva tarifa reducida de Spotify diaria se queda con un precio de 7,8 céntimos de euros al cambio (7 rupias indias), mientras que la semanal sube hasta los 28 (25 rupias indias). Hay que recordar que estos mismos planes, sin la palabra mini al lado, venían a costar 15 y 44 (13 y 39 rupias indias) céntimos de euro, respectivamente. ¿Y dónde están los cambios? Pues en las posibilidades que tendremos a la hora de descargar música offline o de reproducirla en ciertos dispositivos.

En ambos planes, el límite de 10.000 canciones de descarga pasa a ser de solo 30 para un único dispositivo móvil, además de no permitir la reproducción de nuestra cuenta ni en la versión web de Spotify ni a través de la aplicación de escritorio. Como veis, se trata de unos planes muy enfocados a usuarios de smartphones que, por circunstancias, no necesiten de tener un plan para un mes completo en sus manos y que no echen de menos otras formas de consumo musical.

La particularidad de un mercado como el indio nos invita a pensar que, muy posiblemente, como ocurre con otras plataformas como Netflix, estos planes extra-reducidos no terminen llegando a nuestro país.