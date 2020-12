Ultra silencioso, inalámbrico y por menos de 5 euros, este ratón de Xiaomi es perfecto

Xiaomi lleva ya mucho tiempo desarrollando espectaculares dispositivos y ahora una vez más nos sorprende con uno de esos productos que destacan por su relación calidad-precio en Youpin, la plataforma de crowdfunding de Xiaomi. Los productos vendidos en este sitio web son de pequeñas startups chinas que forman parte de la cadena ecológica de la marca. En esta ocasión, la plataforma presenta un ratón para el ordenador, u nombre es “MIIIW M20” y cuenta con características que le hacen muy especial: es inalámbrico, ultra silencioso y cuesta menos de 5 euros.

Características principales de este ratón de Xiaomi

El recién lanzado MIIIW M20 presenta un diseño compacto con texturas en los lados para su agarre, se encuentra fabricado en plástico ABS de alta resistencia. Viene en dos colores, blanco y negro con un toque rojo.

El ratón cuenta con dos botones silenciosos que casi no producen sonidos al hacer clic. Los dos botones no son más que el estándar izquierdo, derecho, acompañada de una rueda de desplazamiento, y una mini-tecla adicional para cambiar entre diferentes modos de PPP.

Xiaomi

Deteniéndonos en la sensibilidad de movimiento, es decir, de los DPI, este ratón de MIIIW admite 800 DPI, 1200 DPI y 1600 DPI respectivamente. En otras palabras, es lo suficientemente bueno para las actividades del día a día y para algunas sesiones de juego ligero.

También hay un indicador LED rojo, que no sólo indica el modo DPI seleccionado, sino también cuando las 2 pilas AAA que alimentan el ratón se están agotando. Por último, pero no menos importante, este ratón inalámbrico, no cuenta con Bluetooh, sino que funciona a través de conectividad de 2,4 GHz (con un dongle USB) y es compatible con equipos que ejecutan Windows 10 y macOS.

¿Se puede comprar en España? ¿Cuál es su precio?

El precio de este nuevo ratón silencioso inalámbrico MIIIW de Xiaomi ha salido a la venta por tan solo 39 yuanes, unos 4.9 euros al cambio. Actualmente solo se vende en China, aunque es posible que pronto lo veamos en AliExpress y otras plataformas similares.