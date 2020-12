Google tiene que corregir una ruta de sus mapas tras una muerte por congelación

Todos sabemos que Google Maps es una herramienta extremadamente útil para nuestro día a día porque no solo nos ofrece información de negocios, empresas y ubicaciones de todo tipo, sino que siempre nos muestra las mejores rutas para ahorrar tiempo, teniendo en cuenta cosas como el tráfico, las obras o las incidencias puntuales que puedan producirse.

Ahora bien, hay circunstancias en las que un buen mapa en papel e información actualizada sobre el tiempo va a ser mejor que confiar en la inteligencia artificial detrás de la plataforma, ya que cuando nos metemos por el campo, o le pedimos rutas que no son las habituales, suele fallar u ofrecernos resultados que no tienen sentido: nos lleva a caminos impracticables con el coche e incluso a puntos que no tienen salida y que nos obligan a dar vueltas de varios kilómetros.

La “carretera de los huesos” tiene la culpa

El caso es que esos malos entendidos no dejan de ser una anécdota que contar más tarde a nuestros amigos cuando terminan bien, pero no fue el caso que ha obligado a los norteamericanos a eliminar de sus mapas de rutas un trayecto que pasa por una de las zonas (meteorológicamente hablando) más peligrosas de Rusia. Se trata de la P-504, también conocida como la “carretera de los juesos” y que cuando llegan estas fechas sufre temperaturas de -50º.

La

Precisamente, una pareja de chavales de 18 años intentaba viajar de Yakutsk a Magadan por una ruta sugerida por Google Maps cuando terminaron en ese paraje y su coche quedó averiado por culpa de un problema en el radiador. Se trata de un paraje prácticamente salvaje, que queda incomunicado por culpa de sus grandes nevadas y que puede ocasionar situaciones de extremo peligro si los que la recorren sufren algún tipo de problema, como fue el caso.

Ese trayecto, que supera las 30 horas por el camino sugerido por Google Maps, se inició el 28 de noviembre pero pronto las autoridades comenzaron la búsqueda de los dos chavales cuando no llegaron a su destino. El rescate tuvo lugar el 5 de diciembre, momento en el que encontraron el coche bajo una enorme capa de nieve y a uno de los dos chicos fallecido por congelación. El segundo, aunque con síntomas graves, fue trasladado a un hospital donde narró lo sucedido.

Tras conocer el incidente, Google ha decidido eliminar el paso por esa “carretera de los huesos” durante estas épocas en las que el frío y la nieve la vuelven prácticamente intransitable, por lo que cualquier trayecto creado a través de su aplicación ya no tiene en cuenta este camino. Eso sí, a diferencia de las 31 horas necesarias para cubrir esa ruta entre Yakutsk y Magadan, el nuevo recorrido supone un aumento de tres horas que, visto lo sucedido, nadie considerará una pérdida de tiempo.