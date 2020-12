La empresa de gimnasios de Fernando Torres factura el 9% más, aunque recorta el beneficio

La empresa de gimnasios del exfutbolista Fernando Torres sigue creciendo. New Fitness Group registró una cifra de negocio de 1,88 millones de euros en 2019, su último ejercicio fiscal completo, lo que supone un 8,7% más que el año anterior. Además, supone un récord de ingresos para la compañía, después de haber facturado 1,7 millones en 2018; 1,6 millones en 2017 y 2016; 1,5 millones en 2015; y 0,8 millones en 2014. Así se desprende las las cuentas anuales de New Fitness Group, depositadas recientemente en el registro mercantil.

No obstante, ese avance en la cifra de negocio no se vio reflejada de igual forma en el resultado de la compañía, que redujo un 30% el beneficio hasta los 101.940 euros. Esta caída se explica, en parte, por las mayores inversiones realizadas en el último ejercicio en empresas del grupo, ya que esta partida se incrementó un 89% hasta los 322.100 euros por los 170.300 del año anterior.

Igualmente, tuvo que afrontar un 14,4% más de gastos de personal, debido al aumento en la plantilla: pasó de contar con 47 empleados (seis de ellos con contratos temporales) a 59 trabajadores a cierre de 2019 (solo 4 de ellos con contrato temporal).

A pesar del incremento en los gastos y la reducción del beneficio, New Fitness Group encadena de esta forma cuatro ejercicios consecutivos obteniendo ganancias (los citados 101.940 euros en 2019; 145.986 euros en 2018; 3.085 euros en 2017; y 182.588 euros en 2016). En sus primeros años de actividad, obtuvo pérdidas en el ejercicio 2014 (-451.620 euros) y en 2015 (-268.623 euros).

De hecho, según se detalla en las cuentas, el importe total del beneficio logrado en los dos últimos ejercicios ha ido destinado a compensar las pérdidas en años anteriores, de las que todavía tiene que compensar 767.508 euros.

Por otro lado, como resultado de la expansión y crecimiento del negocio en los últimos años, el patrimonio neto de New Fitnes Group aumentó un 66% hasta los 255.431 euros.

La compañía tiene como objeto social “la explotación de gimnasios y centros deportivos de cualquier tipo y la realización de prácticas relacionadas con el deporte, la salud y la educación física, impartiendo clases de gimnasia en sus variedades de mantenimiento, aerobic, musculación, culturismo y rehabilitación”.

A cierre de 2019 el grupo tenía participación en tres filiales: el 50% de New Fitness Aranjuez (participación valorada en 164.300 euros), el 50% New Fitness 4 (valorada 151.800 euros) y el 100% en New Fitness 5, creada en 2019 (valorada en 6.00 euros). Precisamente, según se detalla en la memoria abreviada del ejercicio, en 2018 cedió la maca a New Fitness Aranjuez por 9 años a cambio de 161.300 euros y en 2019 a New Fitness 4, por 8 años, a razón de 145.800 euros.

En el apartado de hechos posteriores New Fitnes Group señala que a raíz de la clausura de los centros deportivos debido a la pandemia del Covid-19, la empresa estima “una significativa reducción de los ingresos de explotación” en 2020 aunque intentará contrarrestar este efecto a través de “la contención de los gastos operativos”. La compañía aplicó un ERTE que afectó a 50 empleados.