La CEOE sostiene que las empresas multiplicarían por cuatro cada euro de los fondos europeos

Por cada euro público del fondo europeo diseñado para hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus las empresas podrían generar otros cuatro euros de inversión. Así lo cree la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que ha presentado este jueves el documento 21 iniciativas estratégicas de país para la recuperación y transformación de la economía española, en el que se incluyen sendos ejes tractores a los que la patronal cree que deberían destinarse los 140.000 millones de euros que España recibirá en forma de transferencias y créditos. De esos 140.000 millones, 72.000 millones llegarán en forma de subvenciones, y el resto, de préstamos a devolver.

Aún no se conocen las cantidades finales que recibirá el tejido productivo privado, pero la CEOE estima que rondará el 50% de las inversiones. "Si la mayor parte del dinero se utiliza para modernizar la empresa española, por cada euro púbico se pueden generar otros cuatro euros en inversión privada", han afirmado tanto el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, como el vicepresidente de CEOE y presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Íñigo Fernández de Mesa. "Creemos que el impacto en el sector privado genera más crecimiento potencial que si se utiliza para fines públicos. El objetivo es intentar conseguir que por cada euro se generarán cuatro euros en el sector privado. Podría ser un objetivo alcanzable", ha defendido De Mesa.

Las 21 iniciativas que la patronal ha identificado se presentan en un momento en el que "la base del plan europeo de recuperación y el propio plan español, España Puede, están en una fase decisiva", ha explicado Garamendi. En esta línea, afirman desde la patronal, la puesta en marcha de reformas e inversiones deben ir de la mano para asegurar el máximo impacto de estos fondos. El documento tiene dos objetivos. De un lado, agilizar la recuperación gracias al calado de los fondos en las grandes empresas con su efecto tractor, y de otro, la permeabilidad de los fondos a las pequeñas y medianas empresas y autónomos.

El catálogo que CEOE propone al Gobierno cuenta con 21 iniciativas estratégicas de inversión, agrupadas en torno a los cuatro ejes definidos en el Plan España Puede y desplegadas en 114 ámbitos de inversión y más de 400 proyectos específicos, a fin de generar un alto impacto en el crecimiento económico y en el mantenimiento y creación de empleo de calidad.

Algunas de ellas son la transformación de la cadena de valor del turismo inteligente y competitivo, la digitalización de las pymes, un frente que atañe a la salud, los datos y la investigación clínica, la digitalización de los medios de pago, las redes inteligentes y el despliegue de energías renovables, la industria conectada, descarbonizada y el hidrógeno, la economía circular y la gestión de residuos, la regeneración urbana, la transformación de la Formación Profesional o el compromiso empresarial con la igualdad.

Jornada laboral de cuatro días

Preguntado por el debate de la jornada laboral de cuatro días, Garamendi ha asegurado que la patronal "no va a contestar a las ocurrencias" que cada día dice alguien, en referencia al vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, que aseguró que el Ministerio de Trabajo estudiaría la reducción de la jornada laboral de 40 a 32 horas semanales. "La CEOE no tiene que hacer comunicados cada vez que a alguien se le ocurre una idea". Garamendi ha afirmado que a día de hoy no hay que plantear debates que generan desconfianza. "No vamos a entrar en debates que no tocan y no vamos a contestar cada vez que haya una ocurrencia".

En la misma línea, y respecto a la subida del salario mínimo, "es evidente que cayendo la que está cayendo y la situación en la que están las empresas, especialmente las más vulnerables y a las que les afecta el salario mínimo, pensamos que no es el momento de hablar de estos temas". La realidad, ha apuntado Garamendi, es que "todavía no hemos recibido ninguna comunicación al respecto por parte del Gobierno, pero nuestro planteamiento es que lo importante es volver a recuperar el empleo".