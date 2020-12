Moto Buds Charge: unos originales auriculares inalámbricos que podrás cargar con tu smartphone

Sigue la actividad de presentaciones de productos que está siendo frenética este 2020 pese al Covid-19, prueba de ello es la llegada a España, por parte de Motorola, de un dispositivo muy interesante de cara a la campaña de Navidad que se avecina. Ni más ni menos que los Moto Buds Charge, unos auriculares TWS que podrás cargar con tu móvil.

Principales características de los Moto Buds Charge

La mayor queja por parte de los usuarios que han utilizado unos auriculares inalámbricos es que se les ha gastado la batería de estos como de su estuche de carga en un lugar donde no podíamos conectar el cargador, como, por ejemplo, en el transporte público o al aire libre. Debido a estos, las marcas no han parado de innovar para alcanzar una solución eficaz a este problema. Motorola ha desarrollado una nueva tecnología que podría haber dado con una posible solución.

Motorola ha diseñado los nuevos Moto Buds Charge. En el que el estuche viene con un cable USB-C integrado que puedes conectar a tu móvil (compatible con carga inversa). De esta forma, podrás alimentar la batería de tus auriculares directamente desde tu teléfono. Según la marca, con un 3% de la batería de tu móvil podrás alargar hasta 5 horas más el uso de tus auriculares inalámbricos. Adicionalmente, el estuche de carga cuenta con una entrada USB - C para la opción de carga estándar.

Además, los auriculares Moto Buds Charge cuenta con la certificación IPX5, por lo que son resistentes al agua y el sudor. Un accesorio perfecto para el deporte, estos auriculares se convierten en un accesorio imprescindible a la hora de hacer cualquier tipo de actividad, sea donde sea.

Por otra lado, se tratan de unos auriculares True Wireless Stereo (TWS) completamente inalámbricos y que incorporan interfaz táctil y micrófono. Esto permite a los usuarios llamar con función manos libres. Además cuentan con los asistentes de voz Google Assistant, Siri y Alexa. Motorola ha desarrollado una app gratuita Hubble Connect for Verve Life, la cual añade funciones extra a los auriculares, como por ejemplo la localización del dispositivo en caso de pérdida.

Disponibilidad en España y precios

Los auriculares inalámbricos Motorola Mobile Charge están ya disponibles en España en los colores blanco y negro. La caja incluye los auriculares, el estuche de carga inalámbrico, un juego de seis almohadillas y un cable de carga USB-C. Su precio recomendado es de 69,99 €.