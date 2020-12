Sanidad y las comunidades estudiarán hoy endurecer las restricciones en Navidad

Sanidad y comunidades autonómas estudiarán hoy endurecer las restricciones en Navidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). En este sentido se están pronunciando varios presidentes regionales y autoridades locales, como el alcalde de Madrid, José Luis José Luis Martínez-Almeida, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.

Almeida ha aseverado esta mañana que el término 'allegado' genera "confusión" y cree que "es difícil de explicar a los ciudadanos". "Para los que somos juristas, somos conscientes de que el término familiar tiene cierta indeterminación. Pero creo que no tiene la misma oscuridad que el término allegados. Todos somos conscientes de con qué familiares hemos estado cenando en Nochevieja o comiendo en Navidad", ha manifestado el alcalde capitalino tras la firma del Plan de Empleo en Cibeles. Por ello, Almeida aboga por "precisar" el término, ya que ve necesaria "cualquier precisión que ayude a que los ciudadanos conozcan mejor las normas".

Por su parte, López Miras, ha pedido esta mañana en una entrevista en Más de unoque la movilidad se restrinja a los familiares durante las fiestas navideñas. Miras ha señalado que el término allegado es "muy impreciso" y " si lo que queremos es establecer una medida de restricción, va a ser muy difícil de controlar". Por ello reclama que se autorice a las comunidades autónomas a restringir a los familiares la movilidad.

López Miras ha declarado que esperan que en el Consejo Interterritorial de hoy les contesten respecto al protocolo para hacer test de antígenos en las farmacias aunque no hay plazo ni fecha señalada para que se les dé una respuesta. Insiste en que en un momento de extraordinaria dificultad es normal que se puedan usar todos los servicios para luchar contra la pandemia.

Además, el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ya adelantó el viernes que también se prescindirá del término "allegados" en la orden que regule en Andalucía las medidas frente al coronavirus para las fiestas.

En la misma línea que sus compañeros de partido se ha expresado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha pedido una mayor coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno central para definir y concretar el concepto de "allegado". Mañueco ha pedido también responsabilidad individual a la ciudadanía durante estas fechas.

Hay que recordar que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya advirtió este lunes que no se descarta endurecer las medidas de cara a la Navidad. Illa reconoció que es posible que, si la pandemia no evoluciona como se espera, pueden endurecerse las medidas. "Todo el mundo sabe lo que es un allegado. Es alguien con quien tienes una relación íntima, pero no pertenece al ámbito familiar. La recomendación es que sea una única unida de convivencia y, como mucho, dos o tres". "No podemos poner un policía en cada casa", sentenció el ministro.