El G7 urge a regular las monedas digitales

Los ministros de finanzas del G7 han urgido la necesidad de regular las divisas digitales ante el inminente lanzamiento de libra, la moneda estable creada por Facebook, que se estrenará el año qeu viene ligada exclusivamente al dólar.

El ministro de finanzas alemán, Olaf Scholz, se ha mostrado duro con libra, que recientemente ha sido renombrada en Alemania y Europa como Diem (día): "Un lobo con piel de oveja sigue siendo un lobo", dijo."Para mí está claro que Alemania y Europa no pueden y no aceptarán su entrada en el mercado mientras no se aborden adecuadamente los riesgos regulatorios".

Aseguró además que "debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que el monopolio dela moneda permanezca en manos de los estados".

En un comunicado remitido por el G7 se explica que los ministros de finanzas debatieron sobre la evolución de los criptoactivos y el desarollo de reglamentación para evitar fines no adecuados y actividades ilícitas. "Existe un fuerte apoyo en todo el G7 sobre la necesidad de regular las monedas digitales", dijo el comunicado.

Más allá, los miembros del G7 debatieron sobre las respues económicas nacionales e internacionales dadas a la pandemia y las estrategias para lograr una recuperación económica global.