Bob Dylan vende a Universal los derechos de sus más de 600 canciones

Bob Dylan, icono musical de varias generaciones, premio Nobel de Literatura y uno de los autores más prolíficos en la historia de la música popular, ha cerrado un acuerdo millonario con Universal Music para la venta los derechos de todo su catálogo musical. Dylan, que a sus 79 años sigue componiendo y ofreciendo un centenar de conciertos al año, tiene los derechos de más de 45 discos originales y 600 canciones, cuyos royalties por reproducción en streaming, en la radio, en anuncios, películas o en versiones de otros artistas.

Los términos de la operación no se han hecho públicos, pero Financial Times cifra la venta en varios cientos de millones de dólares. Será una de las mayores operaciones de la historia. El mes pasado el catálogo completo de Taylor Swift se vendió por 300 millones de dólares. Hasta el momento, la mayor operación de derechos musicales fue la compra del catálogo completo de los Beatles por Sony, cifrada en 2016 en 750 millones de euros.

Muchas de las canciones del catálogo son de las más escuchadas del mundo, particularmente clásicos de los años 60 como "Blowin' in the Wind", "Like a Rolling Stone" (con casi 200 millones de reproducciones en Spotify), "Knocnin' on Heaven's Door" o "The Times They Are a-Changin".

El presidente de UMG, Sir Lucian Grainge, dijo que Dylan había "amasado un singular repertorio que incluye algunas de las más grandes y populares canciones que el mundo ha conocido. Brillante y conmovedor, inspirador y hermoso, perspicaz y provocativo, sus canciones son intemporales - si fueron escritas más de la mitad de un hace un siglo o ayer", dijo Grainge en el comunicado de prensa.

"No es exagerado decir que su vasto cuerpo de trabajo ha capturado el amor y la admiración de miles de millones de personas en todo el mundo". Sus canciones han sido grabadas más de 6.000 veces por cientos de artistas y ha vendido más de 125 millones de discos en todo el mundo. En 2016 fue el primer cantante galardonado con el Premio Nobel de Literatura "por haber creado nuevas expresiones poéticas en el marco de la gran tradición musical americana", según la academia sueca.

Dylan (llamado Robert Allen Zimmerman) empezó a despuntar como cantautor en la escena folk neoyorquina de principios de los años 60, antes de romper los moldes dentro de dicho género al tocar con guitarra eléctrica. En su transición al rock usó también elementos del blues y otros estilos musicales, que combinó con unas letras que, además de ser merecedoras del más alto galardón literario del planeta, tuvieron gran influencia de multitid de géneros musicales. Sus trabajos más escuchados datan de los años 60, si bien en la última década ha publicado cinco discos, y lleva desde los años 80 embarcado en una gira de conciertos prácticamente ininterrumpida. Es el artista en solitario más aclamado e influyente de la historia de la música popular.