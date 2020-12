Adolfo Pellicer (Workday): “En apenas cinco años, hemos logrado tener como cliente al 20% del Ibex 35”

Con 20 años de experiencia en la industria del software y tras trabajar más de 11 años en SAP España, Adolfo Pellicer ocupa desde septiembre de 2019 la dirección general de Workday España y Portugal. Se trata de uno de los líderes mundiales en software empresarial en la nube para finanzas y recursos humanos. La compañía, que cuenta como co-CEO a nivel global con el español Chano Fernández, ha logrado captar como cliente en menos de cinco años al 20% de las empresas del Ibex 35 y aspira a llegar a más del 45% que tiene en el Fortune 500. Sus ingresos siguen creciendo a doble dígito a medida que las empresas aceleran su transformación digital. Workday ya vale en Bolsa más de 53.000 millones de dólares, tras disparar sus acciones un 32,6% desde el pasado enero y un 181% en los últimos cinco años.

A Workday le ha sentado bien la pandemia, igual que a otras empresas como Salesforce o Zoom.

Concluimos nuestro ejercicio 2020 (cerrado el pasado 31 de enero) con una facturación de 3.630 millones de dólares y llevamos tres trimestres del actual ejercicio con fuertes crecimientos. En el primero tuvimos ingresos de 1.020 millones de dólares, un 23,4% más frente al mismo periodo del año anterior; entre abril y julio, en plena pandemia), los ingresos subieron a 1.060 millones de ingresos, un 19,6% más, y en el tercer trimestre conseguimos ingresos por 1.100 millones, un 17,9% más. Además, si nos ceñimos a los ingresos por suscripción, estos fueron de 968,5 millones entre agosto y octubre, un 21,3% más. Y hemos vuelto a mejorar nuestra previsión de ingresos por suscripción para todo el año a un rango de entre 3.773 y 3.775 millones, por encima del rango que habíamos dado antes de 3.730 a 3.740 millones. Nuestra capitalización de mercado supera hoy los 53.000 millones de dólares, pero todavía hay gente en España del ecosistema que no nos conoce.

¿Y cuál es el secreto del éxito?

Workday es un habilitador tecnológico en cualquier transformación de la función financiera y de personas en las organizaciones. Somos un SaaS (software como servicio) puro y nuestra plataforma incluye aplicaciones para la gestión financiera, gestión de capital humano, planificación, gestión de gasto y análisis, tanto para grandes empresas como medianas. Actualmente tenemos más de 7.500 clientes con presencia en 170 países, y de ellos más de 3.300 han transformado las funciones de personas y finanzas con nosotros, contando con más de 575 en Europa. Más del 45% de las empresas del Fortune 500 y más del 60% de las del Fortune 50 han confiado en Workday sus transformaciones de personas. En España, donde llegamos en 2016, el 20% de empresas del Ibex 35 son clientes nuestros. Entre ellas Acciona, Amadeus, BBVA, Enagás, Repsol, Santander y Siemens Gamesa. Y tenemos clientes de fuera del Ibex, como Mango.

¿Y qué les diferencia de rivales como SAP, Oracle, Salesforce…?

Con Salesforce no competimos; al revés, tenemos una alianza. Ellos cubren la parte de cliente y nosotros la corporativa. Nuestras fortalezas son varias. La primera, que estamos muy focalizados en la transformación de las personas y las finanzas. Y, la segunda, tiene que ver con el producto y la tecnología. Hace 15 años cuando se creó la compañía se tomó la decisión muy acertada de apostar 100% por la nube y el modelo de software como servicio, y por ofrecer una única plataforma para todo. Así, somos capaces de transformar las dos funciones (recursos humanos y finanzas) desde una única plataforma, con un modelo de seguridad único y una única fuente de datos. Además, la plataforma se creó ya con la idea de que las compañías cambian y se la dotó de soluciones que permiten a las empresas alcanzar esa agilidad organizacional que se ha manifestado imprescindible con la pandemia, pues se ha visto que la planificación que hacia una compañía para un viernes ya no era válida el lunes. El paradigma de que hay que planificar a un año vista o incluso a un trimestre ha quedado obsoleto. Y esto está haciendo coger tracción a Workday en muchos sectores. También en la función financiera, donde todavía somos un desconocido en España.

Pero la directora financiera de Workday advirtió a los analistas tras presentar los últimos resultados de que es probable que los efectos del Covid pesen sobre el crecimiento de la firma en 2021.

Nadie es inmune a la pandemia, y ciertamente tenemos algunos clientes que operan en sectores muy afectados por esta crisis sanitaria. Habrá que ver cómo evoluciona la crisis en los próximos meses, pero yo remarcaría que la pandemia ha puesto más de manifiesto que nunca la necesidad de las organizaciones de ser ágiles, y tenemos mucho recorrido por delante. Tampoco hay que olvidar que la crisis ha hecho que otros de nuestros clientes estén vendiendo más y que sus problemas son de ámbito logístico o de personas, y ahí podemos ayudarles, pues Workday está al alcance de compañías de distintos tamaños y sectores.

¿Cuándo prevén alcanzar beneficios? Workday pierde 210.000 dólares en lo que va de año.

No tenemos una fecha pública. No obstante, quiero resaltar que nuestro flujo de caja ha crecido un 26% durante los tres primeros trimestres del año y para una compañía tecnológica de nuestra dimensión con crecimientos de ingresos superiores al 20% y con más del 30% de los ingresos destinados a I+D, cifra que duplica la realizada por nuestro entorno de competidores, eso indica que nuestros estados financieros son tremendamente sólidos. Y si a esto le sumamos que el indicador de satisfacción de clientes está en el 97%, la proyección es tremenda y la salud financiera de nuestro negocio extraordinaria. Todos los analistas coinciden en la enorme solidez de las cuentas.

¿Cómo va el negocio de la empresa en España?

No damos datos locales, pero sí puedo decirle que si a nivel mundial estamos creciendo a doble dígito trimestre a trimestre, en España los crecimientos están por encima de los globales. Aquí nos implantamos en 2016 y el recorrido que tenemos por delante es mayor. También porque aquí la adopción de la nube va por detrás de otros países como EE UU. En países europeos donde Workday entró antes que en España ya más del 20% de las empresas de sus índices bursátiles de referencia, como aquí el Ibex, son clientes nuestros. En cualquier caso, nuestra referencia es el Fortune 500, donde en dos años hemos pasado de tener una cuota del 35% a más del 45%. Y en el Ibex nuestro objetivo es parecido.

¿Qué objetivos se ha marcado la compañía globalmente y usted al frente de la filial española?

Queremos alcanzar los 10.000 millones de dólares en ventas, aunque no hemos marcado un plazo para ello. Y aquí en España queremos continuar liderando la transformación de personas en la gran cuenta, llegar a empresas más medianas y lanzar la parte de finanzas, donde hay un enorme potencial porque la función financiera aún no está en la nube. Workday Financial lo estamos lanzando ahora, tras localizar el producto, y es un gran momento porque es ahora cuando las empresas se están planteando ir a la nube en este ámbito. También veo un gran recorrido en recursos humanos, porque el pilar de las compañías son las personas y en los últimos meses de pandemia las empresas se han concienciado de que deben cuidar al empleado, velar por su salud, que hay que comunicarse más con el, y eso nos abre una oportunidad muy importante.