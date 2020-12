Amazon lanza ‘Vídeo Grupal’ en España para ver películas con amigos de forma sincronizada y chatear

Amazon Prime Video, la plataforma de contenidos en streaming del gigante del ecommerce, anunció ayer que ya está disponible para los miembros de Prime en España su función de Vídeo Grupal, que permite a sus clientes chatear con los amigos mientras ven un mismo contenido en su plataforma.

Desde la compañía, explicaron que los clientes de Amazon Prime Video, rival entre otros servicios de Netflix, HBO y Disney+, podrán con esta nueva característica ejercer de “anfitriones” y participar en Vídeo Grupal, ofreciendo una reproducción sincronizada que el anfitrión controla, y una función de chat para poder comunicarse con los participantes en directo y comentar los contenidos o lo que se quiera que se está viendo una película o serie.

Vídeo Grupal tiene una capacidad para un máximo de 100 participantes por sesión. Cada participante deberá ser miembro de Prime.

Con este lanzamiento, Amazon quiere ofrecer un tipo de consumo de contenido más social, al introducir el chat en directo. Los clientes podrán elegir entre miles de títulos disponibles en el catálogo de la plataforma, incluyendo contenido original de Amazon como las ganadoras de los Premios Emmy, Fleabag y The Marvelous Mrs Maisel, Tom Clancy’s Ja ck Ryan, The Boys, Hanna, Upload, Hunters, The Big Sick, y Homecoming, entre otras muchas.

La compañía aclaró que para hace hacer uso de este servicio, que no tiene coste adicional a la suscripción de Amazon Prime, solo hay que buscar una serie, película o programa de televisión y hacer clic en el icono de Vídeo Grupal en la pantalla para ver el contenido. En ese momento, el usuario deberá introducir su nombre, elegir el nombre que quiere usar en el chat y crear el grupo, con el que deberá compartir el enlace de su Vídeo Grupal. Los amigos se unirán solo haciendo clic en el enlace.

La nueva funcionalidad social que ofrece Amazon a sus clientes de Prime Video forma parte de un movimiento que están dando otras plataformas. Disney+ presentó el pasado octubre su GroupWatch, una opción que permite ver cualquier película o serie del catálogo de esta plataforma de forma simultánea con hasta seis personas. De momento no cuenta con chat, pero la compañía dijo que es una funcionalidad que integrarán a corto plazo.

También se lanzó Netflix Party (hoy llamada Teleparty), una funcionalidad no lanzada por Netflix) pero que permite ver televisión con los amigos en línea. Según indican en su web, Teleparty sincroniza la reproducción de video y agrega chat grupal a Netflix, Disney, Hulu y HBO.