España es el país de la UE en el que los hoteles dependen más de Booking y Expedia

Los hoteles españoles se encuentran en desventaja frente a sus competidores europeos a la hora de gestionar sus tarifas. Desde que todos los inmuebles en la UE tocaron fondo en 2013, los propietarios empezaron a reducir su elevada dependencia de las agencias de viajes online (OTAS por sus siglas en inglés), que controlaban una parte muy importante del mercado y que imponían precios y comisiones muy elevadas. Todos menos España, que ha seguido la dirección contraria: menos venta directa y mucha más intermediación.

Las ventas directas suponían el 43,6% de los ingresos de los hoteles en España en 2013 y seis años después ese porcentaje se desplomó hasta el 33,2%. En paralelo, las ventas a través de Booking y Expedia, que controlan el 68,4% y el 16,3% de las ventas de las OTAS en Europa, se dispararon en España en el mismo período, pasando de representar un 21,7% del total en 2013 hasta un 38,1% en 2019, según el último estudio sobre intermediación elaborado por la Asociación Europea de Hoteles, Restaurantes y Cafés (Hotrec, por sus siglas en inglés). Se trata del porcentaje más alto entre los países estudiados, por encima de Alemania (29,6%), Italia (24,1%) o Grecia (20,4%). En el otro lado, las ventas directas suponen el 59,7% de lo comercializado en Italia o el 58,5% en Alemania. La pandemia ha impedido que esos porcentajes hayan cambiado.

Las ventas directas son una asignatura pendiente entre las grandes hoteleras españolas. Y un buen ejemplo es Meliá, la primera por tamaño, que obtuvo 582 millones por cliente directo en 2019, un 26,7% del total, frente a los 427,8 millones y el 20,1% de 2016. Unas tasas de crecimiento importantes, pero aún no suficientes para controlar la política de precios, que manejan las agencias online y que es uno de los dos elementos que ha llevado a los empresarios a denunciarlas. El otro es el de las comisiones abusivas. los hoteles también quieren acabar con lo que tachan de "comisiones abusivas" que cobran las agencias online por vender camas.

Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), recalca que estás se han triplicado desde la irrupción de las agencias online. “Ellos dicen que cobran de media un 15%, mientras que nuestros cálculos lo elevan al 22%”, apunta Estalella, que asegura que no le parece excesivo el porcentaje, sino que consideran injusto que las comisiones no se modulen en función del tamaño de hotel. "No es lo mismo un hotel que pone 100 camas en Booking que otro que opta por no tener departamento comercial y que lo externaliza en Booking. La comisión, evidentemente, no puede ser la misma”, precisa.