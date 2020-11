FinReg ficha a Jorge Encinar y promueve a Ana Benítez y a Fernando Alonso como socios

Jorge Encinar se incorpora a finReg como socio de Estrategia, procedente de Monitor Deloitte. Ana Benítez y Fernando Alonso han sido promocionados a socios, gracias al crecimiento de la firma durante 2020.

"FinReg da así un paso más en su consolidación como firma boutique de referencia en España para el sector financiero. A pesar de las incertidumbres económicas, la firma prevé cerrar el año 2020 con un crecimiento relevante y vislumbra buenas perspectivas para el 2021", señala la firma en una nota.

Ha apostado, de una parte, por seguir atrayendo talento, con la incorporación como socio de Jorge Encinar, y, de otra, por reconocer el esfuerzo de dos de sus profesionales, promocionando a socios a Ana Benítez y a Fernando Alonso.

El complejo escenario que el Covid-19 ha generado supone un reto para el sector financiero, que debe enfrentarse a su digitalización y a la transición hacia una nueva economía sostenible, a la vez que ha de sortear el aumento de la morosidad que se derive de esta crisis.

Ana Benítez, socia de finReg.

Jorge Encinar indica: “Un enfoque basado en la especialización, el profundo conocimiento de la regulación y de la fiscalidad, y la comprensión del modelo de negocio y sus retos es esencial para navegar cualquier entorno, pero muy en particular aquellos convulsos como el que vivimos”. En esta línea, Encinar declara que “finReg es la firma mejor preparada para ayudar a los clientes a definir su estrategia en estos momentos complejos; de ahí que haya apostado personalmente por unirme a este proyecto”.

Ana Benítez subraya que “finReg es un nuevo tipo de firma en el mercado español". "No es un despacho, aunque una parte de nuestro trabajo consiste en encargos legales y fiscales y competimos con los despachos tradicionales. Tampoco es una consultora al uso, aunque competimos con las big four y las consultoras estratégicas, porque nuestro equipo es experto no solo en negocio, sino también en regulación financiera”. Fernando Alonso afirma que “con un equipo de 45 profesionales con una experiencia media de 10 años en el sector financiero, somos una firma especialista capaz de ayudar a nuestros clientes de manera única”.

Fernando Alonso, socio de finReg.

Desde su nacimiento en 2016, finReg ha ido formando el mayor y más experimentado equipo de profesionales especialistas en el sector financiero que pueden ayudar a las entidades a hacer frente a los retos de estrategia, negocio, regulatorios y fiscales que afrontan. Encontrar en finReg una firma que pueda ayudar a diseñar la estrategia, garantizar el cumplimiento de la normativa, y acompañar hasta una completa implantación en el negocio, los sistemas, los contratos y los procedimientos coloca a la firma en una posición privilegiada.