Cuatrecasas eleva el beneficio antes de impuestos un 18,5% hasta 32 millones en 2019

El despacho de abogados Cuatrecasas ha logrado elevar su beneficio antes de impuestos un 18,5%, hasta los 32 millones de euros en su último ejercicio fiscal. Según reflejan sus cuentas de 2019, depositadas recientemente en el Registro Mercantil, ese aumento del beneficio vino impulsado por el crecimiento en la cifra de negocio hasta los 253 millones de euros, lo que supone un 11% más que los 227 millones registrados en 2018.

La compañía destaca en su informe de gestión adjunto a las cuentas que el buen desempeño del ejercicio se reflejó en un aumento del número de clientes y de las ventas, registrando crecimientos en todas las áreas de negocio. El mercado español sigue siendo la mayor fuente de ingresos con 191,2 millones (182,7 millones en 2018), pero el negocio internacional crece a mayor ritmo: fuera de España registró una cifra de negocio por 61,7 millones frente a los 44,5 de 2018 (+38,6%).

Sin embargo, más allá de los resultados económicos, destaca que, Cuatrecasas ha publicado la retribución a su consejo de administración formado por 12 miembros (entre ellos, Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno presidido por Mariano Rajoy) y que percibieron 11,5 millones de euros, como ha adelantado hoy EL PAÍS, el 8,5% más que en 2018. Esto supone una media de unos 962.000 euros por cada consejero, aunque hay que tener en cuenta que las retribuciones a cada consejero no son idénticas y la empresa no los desglosa, ya que no es una obligación.

A cierre del ejercicio Cuatrecasas contaba con 1.364 empleados (774 mujeres y 590 hombres) aunque no detalla los salarios percibidos por categoría profesional y sexo.

En el apartado de hechos posteriores, el bufete de abogados señala que a lo largo de 2019 se hizo con el 50% que aún no tenía de la firma colombiana Posse Herrera Ruiz + Cuatrecasas, pasando a controlar el 100% de su accionariado. Además especifica que ante el estallido de la pandemia del Covid-19 la compañía está "perfectamente preparada para afrontar el reto de trabajar en remoto" y que a nivel financiero "goza de una posición extraordinariamente saneada, gracias a la financiación de los propios socios, lo que permite no disponer de las líneas crediticias concertadas con las entidades financieras".