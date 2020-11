Amazon lanza un programa con despachos de abogados para que las pymes protejan sus marcas

Amazon ha lanzado un programa en Europa para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a proteger sus marcas y hacer frente a las falsificaciones. El programa, denominado IP Accelerator, conecta a las empresas con una red de despachos de abogados especializados en propiedad intelectual e industrial que cobrarán tarifas negociadas previamente.

Según explica el gigante del comercio electrónico, las empresas participantes podrán acceder a las herramientas de protección de marca de Amazon meses antes de que se conceda su registro de marca en las oficinas españolas o europeas.

El programa, disponible para cualquier pyme que venda en sus tiendas, ha sido lanzado en España, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Reino Unido. Las pymes podrán solicitar asesoramiento general sobre propiedad intelectual e industrial a esos despachos de abogados siempre que quieran. En 2019 más de 9.000 pymes con sede en España vendieron a través de Amazon; 150.000 en Europa.

“Los derechos de propiedad intelectual e industrial son imprescindibles para que las empresas se aseguren de que terceros sin autorizar usen sus marcas o copien sus ideas. Además, pueden crear nuevas fuentes de ingresos en caso de que los empresarios deseen conceder licencias de sus bienes o servicios”, añade Amazon.

La compañía indicó que el programa es solo para pymes porque las empresas grandes tienen cuatro veces más probabilidades que ellas de registrar sus derechos de propiedad industrial. “La principal razón por la que los empresarios de pymes no protegen sus derechos es porque no conocen la propiedad industrial y no saben dónde acudir”.

Amazon no cobra a las empresas por usar IP Accelerator, sino que las pymes pagan directamente al bufete de abogados por el trabajo realizado. El programa ya se lanzó en EE UU en 2019. Desde su lanzamiento, la compañía ha conectado a más de 7.300 pymes con los despachos de abogados, que han generado 6.000 solicitures de registro de marcas ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE UU.

Las empresas que utilicen el programa en Europa también tendrán acceso a los servicios de protección de marca de Amazon. El registro de marcas de Amazon, un servicio gratuito en el que se han inscrito más de 350.000 marcas, proporciona a las pequeñas y medianas empresas herramientas que las ayudan a administrar y proteger sus derechos de propiedad intelectual e industrial en las tiendas de Amazon. "Los participantes se benefician de protecciones automatizadas que utilizan información sobre las marcas para eliminar de forma proactiva el contenido presuntamente infractor o inexacto que pueda existir", señala la multinacional.