La industria atisba una recuperación muy lenta del turismo a partir de Semana Santa

El congreso Tourism Innovation Summit 2020, inaugurado en Sevilla, sirvió como termómetro para evaluar el estado de ánimo de la industria turística en plena segunda ola del coronavirus. El grupo Barceló, el segundo más grande de España por número de habitaciones, prevé una demanda turística razonable para la Semana Santa de 2021, aunque no llegará ni de lejos a los niveles de 2019, según apuntó el director regional de Andalucía, Murcia y Alicante del dicho grupo hotelero, Juan Pedro Ott. "Soy optimista sobre el futuro de la industria turística y, en particular, de la hotelera, aunque creo que no se recuperará del todo del impacto de la pandemia hasta dentro de dos o tres años".

En ese mismo foro, Christian Boutin, director general de Amadeus para España y Portugal, precisó que se aprecian "pocos brotes verdes" en el turismo en algunos lugares, pero "al poco tiempo desaparecen", por lo que ha lamentado que "no hay una mejora sostenida en el tiempo". Boutin presentó los resultados de una encuesta mundial que hizo Amadeus en septiembre que reveló las cinco grandes preocupaciones de los viajeros: el miedo al contagio del coronavirus, las cuarentenas al turismo, quedar bloqueado en un destino, estar expuesto a contagios en zonas de riesgo como aeropuertos y no poder disfrutar en el destino de la experiencias por las restricciones. "Estas barreras hacen que no se tenga confianza para viajar como lo hacíamos antes".

La consejera delegada de Telefónica España, María Jesús Almanzor, recalcó las importantes ventajas competitivas que tiene España frente a otros destinos por el fuerte desarollo de la conectividad. "Somos líderes por nuestro tejido empresarial, líderes como destino, y tenemos las mejores infraestructuras digitales de Europa, tenemos la base, que es la conectividad, y el talento, que son nuestras empresas. Ahora es nuestro momento", sentenció durante su intervención.